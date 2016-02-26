مردم شاهرود شگفتی آفریدند/ آمادگی شرایط برای خلق حماسه ای دیگر

سیدمحمدرضا هاشمی دقایقی پیش با حضور در مسجد امام حسین(ع) شهرک ولیعصر شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حضور مردم ولایتمدار شهرستان شاهرود در حماسه هفتم اسفندماه برگ زرینی به دفتر افتخارات ملت شهید پرور این شهرستان افزود.

وی افزود: از ساعات اولیه صبح که بنده و همکارانم در شورای تامین شهرستان و ستاد اجرایی و نظارت انتخابات از صندوق های رای گیری دیدار می کنیم، همه شواهد و قرائن از حضور حداکثری مردم اخلاق مدار این خطه سخن می گوید که این حضور حماسی جای قدردانی دارد.

شرایط برای خلق حماسه مهیا است

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود از انتخابات هفتم اسفندماه به عنوان روز لبیک به ندای مقام معظم رهبری و روزی سرنوشت ساز یاد کرد و گفت: مردم همیشه در صحنه شاهرود همچنان که در راهپیمایی پرشور ۲۲بهمن وظیفه خود را در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی ادا کردند، این بار هم با حضور در انتخابات هفتم اسفندماه پیام مهمی را برای جهانیان بیان داشتند.

هاشمی در پاسخ به این سوال که روند رای گیری در شهرستان شاهرود به چه شکل ارزیابی می شود، بیان داشت: خوشبختانه همه شرایط برای ادامه رای گیری با حضور گسترده مردم ولایتمدار شاهرود مهیا است ستاد انتخابات این شهرستان از ماه ها قبل با برنامه ریزی و جلسات مختلف تمام زیرساخت ها را برای این روز سرنوشت ساز مهیا کرده و امروز نیز خوشبختانه تا کنون همه چیز به خوبی پیش می رود.

وی افزود: چهار هزار و ۵۰۰نفر عوامل اجرایی شامل ناظران، بازرسان، نمایندگان فرماندار و ... وظیفه برگزاری مطلوب انتخابات را در شهرستان شاهرود برعهده دارند و می توان گفت روند رای گیری بسیار مطلوب و البته با حضور چشم گیر و تحسین برانگیز مردم شهید پرور این شهرستان ادامه پیدا می کند.