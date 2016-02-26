مشخصات نامزدها به صورت کامل و خوانا نوشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،بیست و دومین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور صادر شد.

متن اطلاعیه شماره ۲۲ ستاد انتخابات کشور به شرح ذیل می باشد:

به آگاهی هموطنان عزیز می رساند با عنایت به ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات خواهشمند است درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام، نام خانوادگی، کد و یا شهرت ایشان می باشد، به صورت کامل و خوانا قید نمایید تا ان شاءا... حقی از نامزدهای محترم در هنگام شمارش و احتساب آراء ضایع نگردد.