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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

اطلاعیه شماره ۲۲ ستاد انتخابات کشور؛

مشخصات نامزدها به صورت کامل و خوانا نوشته شود

مشخصات نامزدها به صورت کامل و خوانا نوشته شود

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای از مردم در خواست کرد، به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را ، به صورت کامل و خوانا قید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،بیست و دومین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور صادر شد.

متن اطلاعیه شماره ۲۲ ستاد انتخابات کشور به شرح ذیل می باشد:

به آگاهی هموطنان عزیز می رساند با عنایت به ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات خواهشمند است درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام، نام خانوادگی، کد و یا شهرت ایشان می باشد، به صورت کامل و خوانا قید نمایید تا ان شاءا... حقی از نامزدهای محترم در هنگام شمارش و احتساب آراء ضایع نگردد.

کد مطلب 3566115

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