اساس مجلس خبرگان تقویت رهبری است/مشارکت بر همه واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی استاد حوزه علمیه و عضو مجمع روحانیون مبارز، دقایقی پیش در حسینیه جماران رای خود را به صندوق انداخت و در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد.

وی در حاشیه شرکت در این انتخابات، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر همه واجب شرعی است که در انتخابات شرکت کنند، اظهارداشت: این انتخابات در سرنوشت نظام مقدس جمهوری اسلامی دخالت دارد و حضرت امام نیز مکرر می فرمودند که واجب است همه در انتخابات شرکت کنند.

وی افزود: ما نیز شرکت می کنیم و امیدواریم کسانی که بتوانند به نظام جمهوری اسلامی خدمت کنند و در خط امام و اسلام باشند، رای بیاورند.

آیت الله موسوی بجنوردی همچنین با اشاره به اهمیت مجلس خبرگان رهبری گفت: در رابطه با خبرگان نیز کسانی باید انتخاب شوند که در خط اسلام و امام باشند.

این استاد حوزه علمیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از رد صلاحیت های گسترده در انتخابات نام می برد و نیز تاثیر این مسئله بر مشارکت مردم، عنوان کرد: مردم خودشان می دانند که این تکلیف شرعی است و باید در انتخابات شرکت کنند. رد صلاحیت ها مسئله دیگری است، اما مشارکت در انتخابات بر همه واجب است و باید شرکت کنند.

وی درباره رد صلاحیت خودش در انتخابات خبرگان نیز اظهارداشت: در این رابطه موضعی نمی گیرم.

آیت الله موسوی بجنوردی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تاثیر مجلس خبرگان بر تقویت جایگاه رهبری تصریح کرد: اساس تقویت جایگاه رهبری در مجلس خبرگان است.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که به تخریب دلسوزان انقلاب اشاره می کرد، گفت: اساساً تخریب بر هر کسی حرام است، چه برسد به اینکه تخریب نسبت به افراد صالح و انقلابی صورت بگیرد.