به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرکتاب فرشته، مراسم رونمایی از کتاب «گلهای دوزخی»، مهمترین اثر شارل بودلر با ترجمه نیما زاغیان عصر سهشنبه، ۴ اسفند در شهرکتاب فرشته برگزار شد.
این مراسم با اجرای پرفورمنسی در همین رابطه، حضور مترجم و جمعی از علاقمندان برگزار شد. ترجمه «گلهای دوزخی» که مهم ترین اثر شارل بودلر است و در هنگام انتشارش در سال ۱۸۴۰ میلادی سر و صدای زیادی به پا کرده، هفت سال پیش انجام شده است. البته به نظر می رسد این طولانی شدن چاپ ترجمه این اثر از زمان سرودن آن آغاز شده، چراکه خود بودلر بهعنوان یکی از مطرحترین ادبیان مکتب سمبولیسم از ۲۱ سالگی آغاز به سرودن اشعار «گلهای دوزخی» کرد اما چاپ این اثر ده سالی طول کشید. در نهایت ترجمه نیما زاغیان از این اثر توسط انتشارات نگاه منتشر شد که در مراسم مذکور از آن رونمایی به عمل آمد.
زاغیان که پیش از این چند پرفورمنس اجرا کرده، رونمایی از اثر جدیدش را همراه با اجرای پرفورمنسی برگزار کرد. هستی هیچ در طبقه فوقانی شهر کتاب فرشته با لباسهای نمادینی علاقمندانی را که کتاب راه تهیه می کردند، همراهی می کرد. او در مرکز سالن بر روی زمین نشسته بود و هر کس که کتاب مترجم را تهیه میکرد، کتاب را در کنار او قرار میداد. هستی هیچ هم با بردین نخی قرمز به وسیله شمع آن را به دور کاغذهایی که بر رویشان طرحی وجود داشت و او آنها را در مشتش جمع میکرد، میپیچید. سپس آن را به طنابهایی که سنگهایی به آن چسبیده بودند، میبست و آن را در داخل کتاب قرار میداد.
مترجم گلهای دوزخی درباره این اثر شارل بودلر گفت: گلهای دوزخی حاصل عمر شاعرانه شارل بودلر است که صد و پنجاه و نه سال قبل، ده سال پیش از مرگ او منتشر شده است. ترجمه پیش رو از این اثر برای نخستینبار به صورت کامل به فارسی برگردانده شده است و پیش از این تنها مجموعههایی پراکنده از اشعار بودلر منتشر شده بود.
وی افزود: گلهای دوزخی را اغلب در کنار منظومههای بزرگی همچون اودیسه، ایلیاد، کمدی الهی و بهشت گمشده قرار میدهند. این اثر نه تنها جایگاه بسیار مهمی در تاریخ شعر جهان دارد بلکه تاثیرات ژرفی بر هنرمندان مدرن همچون سورئالیستها و دادائیستها داشته و هنرمندان معاصر بسیاری با الهام از اشعار بودلر به تولید اثر پرداختهاند.
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