مازندران مشارکت بالایی در حماسه های سیاسی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار دقایقی قبل پس از حضور در پای صندوق رأی در مسجد شکوهی ساری اظهار داشت: مازندران استانی بوده که در خلق حماسه‌های سیاسی و حضور در پای صندوق‌های رأی آمار بالایی را داشته است.

وی با بیان این که مازندران در انتخابات ریاست جمهوری حضور بیش از ۹۳ درصدی داشته است افزود: در این انتخابات هم مردم خلق حماسه جدیدی و تجلی حضور را برای تعیین سرنوشت خود رقم خواهند زد.

فلاح انتخابات را در هر کشوری سرنوشت‌ساز و مهم برشمرد و افزود: مردم هر چه حضور بیشتری داشته باشند برای اقتدار کشور مهم است و مردم با شرکت در انتخابات این مرحله بسیار مهم و با مشارکت حداکثری امروز مشتی بر دهان استکبار خواهند زد.

سه هزار و ۴۵ صندوق رای در انتخابات آرای بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر را در استان جمع آوری می کنند.