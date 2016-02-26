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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴

استاندار مازندران:

مازندران مشارکت بالایی در حماسه های سیاسی داشته است

مازندران مشارکت بالایی در حماسه های سیاسی داشته است

ساری - استاندار مازندران گفت: استان مازندران همواره در خلق حماسه‌های سیاسی و حضور در پای صندوق رأی آمار و مشارکت بالایی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار دقایقی قبل پس از حضور در پای صندوق رأی در مسجد شکوهی ساری اظهار داشت: مازندران استانی بوده که در خلق حماسه‌های سیاسی و حضور در پای صندوق‌های رأی آمار بالایی را داشته است.

وی با بیان این که مازندران در انتخابات ریاست جمهوری حضور بیش از ۹۳ درصدی داشته است افزود: در این انتخابات هم مردم خلق حماسه جدیدی و تجلی حضور را برای تعیین سرنوشت خود رقم خواهند زد.

فلاح انتخابات را در هر کشوری سرنوشت‌ساز و مهم برشمرد و افزود: مردم هر چه حضور بیشتری داشته باشند برای اقتدار کشور مهم است و مردم با شرکت در انتخابات این مرحله  بسیار مهم و با مشارکت حداکثری امروز مشتی بر دهان استکبار خواهند زد.

سه هزار و ۴۵ صندوق رای در انتخابات آرای بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر را در استان جمع آوری می کنند.

 

کد مطلب 3566122

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