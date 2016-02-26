اطلاع رسانی قبل از پایان رای گیری در مورد نتایج انجام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدناصر محمدی در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استانداری یزد اظهار داشت: از آنجا که سیستم رای گیری شعب اخذ رای استان یزد آنلاین نیست، امکان اطلاع رسانی در مورد میزان مشارکت افراد و میزان رای کاندیداها مشخص نیست.

وی عنوان کرد: بعد از پایان انتخابات و بسته شدن درب شعب، شمارش آرا آغاز می شود و بعد از طی روال قانونی، نتایج آرا و میزان مشارکت مردم اعلام خواهد شد.

محمدی در مورد برخی اخبار که در رسانه ها منتشر می شود نیز اظهار داشت: اینکه اعلام شود یک کاندیدا به نفع کاندیدای دیگر کنار رفته و از کاندیداها نام برده شود، تبلیغ محسوب می شود و تبلیغ در این روز غیرقانونی است و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی همچنین از انجام روال انتخابات در شعب مختلف اخذ رای در استان یزد خبر داد و بیان کرد: هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و انتخابات طبق روال عادی در حال انجام است.