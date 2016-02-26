خبرگزاری مهر - گروه استانها - نساء کروندی: شعبههای اخذ رای از ساعت هشت صبح امروز میزبان مردم حماسهساز است که در دو انتخابات مهم و سرنوشتساز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت میکنند.
هر چند در دورههای قبلی انتخابات بسیاری از مردم، بعد از ظهر و عصر و شب را برای رای دادن انتخاب میکردند ولی امروز از اولین لحظات آغاز فعالیت شعب اخذ رای شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات هستیم.
آسیه کشاورز از افرادی که از نخستین لحظات رایگیری به مسجد توحید بوشهر آمده است، به خبرنگار مهر گفت: شرکت در اولین ساعت رای گیری را انجام فرمایش رهبری عنوان کرد و گفت: شرکت در رای گیری یک وظیفه ملی است و من با این کار در آینده کشورم سهیم هستم.
وی خطاب به نماینده منتخب بیان کرد: به مشکلات مردم رسیدگی کند و پاسدار خون شهدا باشد.
قاسم آقاجانی از دیگر افرادی است که صبح را برای رای دادن انتخاب کرده است؛ وی اظهار کرد: نمایندگان منتخب باید پیروی خط ولایت و در خط شهدا باشند.
خانم میانسالی که به همراه دختر خردسالش به شعبه اخذ رای مسجد توحید بوشهر آمده است به خبرنگار مهر گفت: فرزند خود را به همراهم آوردهام تا از هماکنون او را با نحوه مشارکتهای اجتماعی در تعیین سرنوشت جامعه آشنا کنم.
مریم بزرگی اضافه کرد: در همه دورههای انتخابات که سنم افتضا میکرده است، حضور داشتهام و هیچگاه فرصت حضور در انتخابات را از دست نخواهم داد.
یک جوان بوشهری که برای اولین بار در انتخابات حاضر شده است، گفت: خیلی خوشحالم که میتوانم با رای خود در سرنوشت خودم و شهرم و استانم و کشور تاثیرگذار باشم.
آرش حسینی اضافه کرد: به همه هم سن و سالهای خودم نیز پیشنهاد میکنم که در انتخابات حضور داشته باشند و همین ساعات اولیه را برای رای دادن انتخاب کنند.
فاطمه چهار روستایی نیز در حاشیه حضور در شعبه اخذ رای به خبرنگار مهر گفت: به گفته رهبری نباید کارهای واجب را به تاخیر بندازید و ما نیز در همین راستا در اولین ساعات رای گیری شرکت کردهایم.
وی عنوان کرد: نمایندگان باید در راستای نابودی دشمن تلاش کنند نه اینکه حرفهای دشمن را برای ما تکرار کنند.
جانشین رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همپای مردم دیگر نقاط کشور از نخستین ساعات آغاز رایگیری حضوری گسترده و پرشور پای صندوقهای رای داشتهاند.
سید اسماعیل موسوی با اشاره به برپایی ۶۹۵ صندوق رای در استان بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر دارای ۴ کرسی در مجلس شورای اسلامی و یک کرسی در مجلس خبرگان رهبری است.
وی با اشاره به اینکه ۶۹۱ هزار نفر در استان بوشهر واحد شرایط رای دادن هستند، بیان کرد: مردم استان بوشهر همواره حضوری بالاتر از میانگین کشوری در انتخابات داشته اند و امسال نیز پیشبینی میشود شاهد خلق حماسه دیگری باشیم.
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