به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران بعد از ظهر چهارشنبه ۵ اسفند ماه در خانه سینما برگزار شد و پس از ارائه گزارش عملکرد شورای مرکزی و بازرسان پیشین، اعضای جدید شورای مرکزی این کانون با اکثریت آرا به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای اصلی شورای مرکزی به این شرح هستند: ۱- حجت قاسم زاده اصل ۲-رضا مقصودی ۳-سعید عقیقی ۴-حسین مهکام ۵-سید سعید رحمانی ۶-حسین ایری ۷-امیر عربی.

در این انتخابات محمود اربابی به عنوان عضو علی البدل شورای مرکزی انتخاب شد. همچنین بازرسان شورای مرکزی نیز به این ترتیب انتخاب شدند: حسن مهدوی فر (بازرس اصلی) و مجتبی اقدامی (بازرس علی البدل)

شورای مرکزی کانون در نخستین جلسه خود در هفته آینده رییس، نایب رییس، سخنگو و خزانه دار کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران را انتخاب خواهند کرد.