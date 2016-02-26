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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

شورای مرکزی جدید کانون فیلمنامه‌نویسان سینما انتخاب شد

شورای مرکزی جدید کانون فیلمنامه‌نویسان سینما انتخاب شد

اعضای جدید شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران بعد از ظهر چهارشنبه ۵ اسفند ماه در خانه سینما برگزار شد و پس از ارائه گزارش عملکرد شورای مرکزی و بازرسان پیشین، اعضای جدید شورای مرکزی این کانون با اکثریت آرا به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای اصلی شورای مرکزی به این شرح هستند: ۱- حجت قاسم زاده اصل ۲-رضا مقصودی ۳-سعید عقیقی ۴-حسین مهکام ۵-سید سعید رحمانی ۶-حسین ایری ۷-امیر عربی.

در این انتخابات محمود اربابی به عنوان عضو علی البدل شورای مرکزی انتخاب شد. همچنین بازرسان شورای مرکزی نیز به این ترتیب انتخاب شدند: حسن مهدوی فر (بازرس اصلی) و مجتبی اقدامی (بازرس علی البدل)

شورای مرکزی کانون در نخستین جلسه خود در هفته آینده رییس، نایب رییس، سخنگو و خزانه دار کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران را انتخاب خواهند کرد.

کد مطلب 3566130
عطیه موذن

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