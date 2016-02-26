حضور در انتخابات یک امر خیر است/ انقلاب ایران نماد استکبارستیزی

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در مسجد عابدینیه سمنان، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی صبح آدینه و در حالی که هنوز ساعتی از آغاز رای گیری نگذشته بود، با حضور در مسجد عابدینیه سمنان، ضمن انداختن رای خود به صندوق، ابراز داشت: تک تک آراء مردم در دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در واقع نماد استکبارستیزی است و اگر این تصور را داشته باشیم قطعا حضور را سرلوحه امور قرار می دهیم.

وی افزود: حضور پرشور و حماسی مردم استان سمنان در انتخابات امروز، نوعی عید سیاسی و روزی بسیار مبارک است چرا که این مردم مانند همیشه حضور پرشوری در صحنه انتخابات داشته و دارند که طبق گزارشات رسیده صفوف طولانی رای دهندگان در شهرها و روستاهای این استان گواه این مدعا است.

مردم در امر خیر انتخاب شتاب کنند

امام جمعه سمنان با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در دقایق نخستین رای گیری در صندوق۱۱۰ حسینیه امام خمینی(ره) تهران، ابراز داشت: همانطور که معظم له صبح آدینه خطاب به ملت شریف و حماسه ساز ایران اسلامی فرمودند، در امر خیر باید شتاب کرد لذا به مردم توصیه می شود تا برای انداختن آراء خود به صندوق های رای گیری شتاب کنند.

آیت الله شاهچراغی رای مردم را در خنثی سازی توطئه های دشمنان موثر دانست و بیان داشت: هر چه بیشتر مردم در دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند، به همان اندازه باعث نا امیدی دشمنان ایران مانند آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی می شود که این امر باعث دلشادی دوست داران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود.

وی افزود: حضور در انتخابات نه تنها ادای دین و وظیفه نسبت به آرمان های امام راحل(ره) است، بلکه نوعی وظیفه شرعی نیز محسوب می شود که امروز مردم استان سمنان این وظیفه را به خوبی اجرا کرده و در ادامه آن ثابت قدم خواهند بود.