به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هفتم اسفند در استان گلستان در حالی از ساعت هشت صبح آغاز شد که مردم قبل از شروع زمان رسمی رای گیری به شعبه های اخذ رای مراجعه کرده بودند. هنوز زمان رسمی رایگیری آغاز نشده بود که شعبه ها اخذ رای شاهد حضور گسترده مردم شدند.

درحال حاضر مردم شهر گرگان و سایر شهرهای استان، در مدارس، مساجد، دانشگاه ها و ... آرای خود را به صندوق های رای می اندازند.

با پیرزنی که متولد ۱۳۰۶ است گفتگویی کردیم. او که گوشش هم سنگین به نظر می رسید گفت که ۸۵ سال سن دارد و آماده است که رای دهد تا مردم و مسئولان کشور را بسازند و رای او هم چشم آمریکا را کور کند.

در کنار او دو قلوی کوچکی که شناسنامه در دست داشتند هم به همراه خانواده خود در صف ایستاده بودند. وقتی پرسیدم برای چه اینجا آمده اید پاسخ دادند که آمده ایم رای بدهیم. مجدد پرسیدم شما که به سن رای نرسیده اید و آن ها گفتند ولی می خواهیم جای پدر و مادر خود رای دهیم.

در لا به لای صفوف اخذ رای مسجد جامع گرگان، فرد کهنسالی وجود داشت که در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا به این اندازه زود برای رای دادن آمده اید، گفت: دیر آمده ام و باید زودتر از این برای رای دادن حاضر می شدم.

وی اظهار کرد: انتظار مردم از نمایندگان مجلسی که انتخاب می شوند این است که در خط رهبر باشند و به دنبال منافع شخصی خود نباشند بلکه دنباله خون شهدا را بگیرند.

در انتهای صف دانشجوی دانشگاه منابع طبیعی گرگان که اهل کردستان بود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز ظهر عازم سفر هستم و باید ۲۴ ساعت داخل اتوبوس باشم. از کاندیدای حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا شناخت خوبی دارم و امروز هم برای انتخابات در گرگان باقی ماندم.

مائده احمدی افزود: نماینده مورد نظر خود را انتخاب کرده ام و امیدوارم که اگر به صندلی سبز مجلس شورای اسلامی رسید، شعارها و اهدافی را که به مردم قول داده بود را اجرایی کند.

این دانشجوی کردستانی در پایان بیان کرد: درحال حاضر که در ساعات اولیه رای گیری هستیم، مردم حضور خوب و باشکوهی داشته اند و بدون شک در ساعات بعدی بر جمعیت حاضر افزوده می شود.

محترم فخار یکی از شهروندان گرگانی است که از روز قبل شناسنامه و کارت ملی خودش را آماده کرده است تا بتواند صبح روز رای گیری رای خود را به صندوق بیاندازد. او که در مجسد جامع گلشن گرگان برای اخذ رای حاضر شده، می گوید که رای دادن برای من مثل نماز روز جمعه است و باید ان را قبل از ظهر انجام دهم.

وی که ۶۲ ساله است در خصوص تاثیر رای خود در سرنوشت ایران می گوید: مردم ثابت کرده اند که با حضور خود در تصمیم گیری های مهم کشور همیشه حضور پر شور دارند.

در استان گلستان ۱۳۳۲ شعبه اخذ رای در ۶ حوزه و در ۱۴ شهرستان ایجاد شده است و یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۵۰ نفر در استان گلستان واجد شرایط برای رای دادن هستند. در انتخابات امسال ۵۷ هزار رای اولی به پای صندوق های رای می روند و برای نخستین بار رای خود را درون صندوقها می اندازند.

انتخابات از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۶ بعدازظهر ادامه دارد. به گفته ستاد انتخابات کشور، در صورتی که حضور مردم در ساعات پایانی ادامه داشته باشد، با کسب اجازه از وزارت کشور ساعت رای گیری تمدید خواهد شد.