درخشش خیره کننده آقای MVP/استفان کوری این بار ۵۱ امتیاز کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه ای NBA بامداد امروز با درخشش خیره کننده ستاره تیم گلدن استیت پی گرفته شد. استفان کوری بازیکن MVP (ارزشمندترین بازیکن) فصل گذشته رقابتهای NBA در این بازی که با برتری ۱۳۰ بر ۱۱۴ گلدن استیت همراه شد درخشش خود را ادامه داد و این بار به تنهایی ۵۱ امتیاز کسب کرد.

این پنجاه و دومین برد تیم گلدن استیت در فصل جاری بود. تنها ۵ شکست در کارنامه این تیم به چشم می آید. گلدن استیت، مدافع قهرمانی مسابقات در این فصل هم بخت نخست قهرمانی است.

نتایج دیگر دیدارهای بامداد روز جمعه به شرح زیر است:

* یوتا جاز ۷۸ - سن آنتونیو اسپرز ۹۶

* پورتلند بلیزرز ۱۰۵ - هوستون راکتس ۱۱۹

* نیواورلینز پلیکانز ۱۲۳ - اوکلاهما سیتی ۱۱۹

* بوستون سلتیکس ۱۱۲ - میلواکی باکس ۱۰۷