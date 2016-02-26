بیمارستان مادر و کودک همدان شعبه اخذ رای شد

حبیب الله موسوی بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۲بیمارستان در استان همدان فعال است، بیان داشت: در راستای برگزاری انتخابات دانشگاه علوم پزشکی همدان طبق قانون و با تمام علاقه، تمام امکانات خود را در اختیار گذاشته است.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه بیمارستان فاطمیه همدان به عنوان شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است، گفت: سایر بیمارستان ها ی استان نیز به عنوان شعبه سیار هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: شهر همدان دارای پنج بیمارستان دولتی، بیمارستان تامین اجتماعی و دو بیمارستان خصوصی مطهری و بوعلی است و دارای دو کلینیک است.

موسوی بهار با تاکید بر اینکه باید همه برای برگزاری انتخابات باشکوه تلاش کنیم، افزود: نیروها و امکانات دانشگاه علوم پزشکی همدان شامل اتومبیل، رایانه و وسایل و امکانات در اختیار ستاد انتخابات گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان همکاری لازم را در تمام فضاهای درمانگاهی و بیمارستانی با ستاد انتخابات استان دارد، عنوان کرد: ۱۱هزار نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به همراه خانوده هایشان در انتخابات حضور گسترده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه طی روز برگزاری انتخابات همه بیمارستانهای همدان در آماده باش کامل قرار دارند، تاکید کرد: در این راستا همه امکانات لازم در سطح مراکز درمانی، اورژانس ها و بیمارستانها اندیشیده شده است.