سردار ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تعداد مأمور برای حفظ امنیت انتخابات آماده شده و آموزش لازم را دیده‌اند گفت: امروز شاهد هستیم که امنیت کامل در شهرستان‌های آذربایجان غربی برقرار بوده و اگر ناهنجاری در جامعه پیش آید پلیس با همکاری و مشارکت رسانه‌ها ضمن خنثی کردن این ناهنجاری این موضوع را تبدیل یک فرصت مهم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی استان آمادگی کامل برای برگزاری پرشور و تأمین امنیت انتخابات را دارد ادامه داد: قرارگاه انتظامی امام علی (ع) در طول سال به مناسبت‌های مختلف تشکیل شده که در این راستا این قرارگاه از ۱۰ روز گذشته به صورت کامل برای حفظ امنیت کامل فعال شده و نیروهای آماده برای حفظ امنیت انتخابات تلاش می‌کنند.

سردار اصلانی گفت: تأمین امنیت در جامعه یکی از مأموریت‌های ویژه پلیس است و این مأموریت خطیر به طور کامل به پلیس واگذار شده و پلیس نیز برنامه ریزی دقیق و مدونی کرده و توانسته با مشارکت مردم و سایر نهادها، امنیت قابل قبول و مطلوبی را برای برگزاری سالم انتخابات برقرار کند.

تاکنون تخلف جدی انتخاباتی در آذربایجان غربی ثبت نشده است

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه موضوع و یا تخلف جدی در استان نداشته‌ایم افزود: مردم امروز یکپارچه در پای صندوق‌های رأی حاضر شده اند تا با حضور گسترده خود یک بار دیگر مشت محکمی به دهان دشمنان انقلاب اسلامی بزنند.

سردار اصلانی با اشاره به اینکه پلیس آذربایجان غربی در هفتم اسفندماه آمادگی کامل برای دریافت هرگونه گزارش از سوی مردم این استان را داشته و مردم می‌توانند هرگونه شکایت و یا پیشنهاد خویش را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مسئولیت ایجاد نظم و تأمین امنیت بر عهده نیروی انتظامی است، اظهار داشت: مسئولان و کادر مربوط به این امر در شعب اخذ رأی، آموزش‌های لازم را گذرانده و احکام آن‌ها صادر شده است.

وی رقابت، سلامت و امنیت انتخابات و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی را از ارکان مهم انتخابات برشمرد و گفت: هیئت نظارت، شورای نگهبان، هیئت‌های اجرایی و مجموعه قضایی در حوزه سلامت مأموریت دارند تا موضوعات را رصد کنند.