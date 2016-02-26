به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی صبح روز جمعه ضمن انداختن رای خود به صندوق اخذ رای در مدرسه حاج تقوی اراک، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شور و شعف مردم استان و استقبال آنان برای حضور در پای صندوق های رای از ساعات اولیه کاملا مشهود است و این حضور پرشور و احساس مسئولیت در شرایط کنونی کشور از مردم ولایتمدار و شریف استان انتظار می رفت که محقق شد.

وی افزود: امیدوارم مردم استان با مشارکت حداکثری خود، افتخار بزرگی را در کشور رقم بزنند و بیشتری میزان مشارکت مردم از میان واجدین شرایط رای را داشته باشند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: برآیند و ثمره این مشارکت پرشور و حداکثری قطعا در مسیر منافع ملی کشور خواهد بود و ملت ایران همواره با حضور گسترده در عرصه هایی همچون انتخابات حماسه آفرینی کرده اند.

زمانی قمی تاکید کرد: رای گیری در تمامی ۹۸۳ صندوق مستقر در شعب اخذ رای استان مرکزی آغاز شده و از مردم تقاضا داریم با توجه به اینکه کار اخذ رای در ساعات پایانی دشوار و با ازدحام زیاد رای دهندگان مواجه می شود در ساعات اولیه در شعب اخذ رای حاضر شده و رای خود را به صندوق بیاندازند.

استاندار مرکزی یادآور شد: برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که نهاد قانون گذار است و همچنین انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم نشان دهنده نقش مشارکت ملت در تعیین سرنوشتشان است.

گفتنی است در این دوره از انتخابات، یک میلیون و ۴۷ هزار و ۶۷۰ نفر در استان مرکزی واجد شرایط رای دادن هستند.