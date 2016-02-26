  1. استانها
  2. مرکزی
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۲

استاندار مرکزی:

حضور پرشور در ساعات اولیه رأی گیری نشانگر مسئولیت‌شناسی مردم است

حضور پرشور در ساعات اولیه رأی گیری نشانگر مسئولیت‌شناسی مردم است

اراک- استاندار مرکزی ضمن انداختن برگ رای خود به صندوق اخذ رای گفت: مشارکت و حضور گسترده آحاد مردم استان مرکزی در ساعات اولیه برگزاری انتخابات نشانگر احساس مسئولیت آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی صبح روز جمعه ضمن انداختن رای خود به صندوق اخذ رای در مدرسه حاج تقوی اراک، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شور و شعف مردم استان و استقبال آنان برای حضور در پای صندوق های رای از ساعات اولیه کاملا مشهود است و این حضور پرشور و احساس مسئولیت در شرایط کنونی کشور از مردم ولایتمدار و شریف استان انتظار می رفت که محقق شد.

وی افزود: امیدوارم مردم استان با مشارکت حداکثری خود، افتخار بزرگی را در کشور رقم بزنند و بیشتری میزان مشارکت مردم از میان واجدین شرایط رای را داشته باشند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: برآیند و ثمره این مشارکت پرشور و حداکثری قطعا در مسیر منافع ملی کشور خواهد بود و ملت ایران همواره با حضور گسترده در عرصه هایی همچون انتخابات حماسه آفرینی کرده اند.

زمانی قمی تاکید کرد: رای گیری در تمامی ۹۸۳ صندوق مستقر در شعب اخذ رای استان مرکزی آغاز شده و از مردم تقاضا داریم با توجه به اینکه کار اخذ رای در ساعات پایانی دشوار و با ازدحام زیاد رای دهندگان مواجه می شود در ساعات اولیه در شعب اخذ رای حاضر شده و رای خود را به صندوق بیاندازند.

استاندار مرکزی یادآور شد: برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که نهاد قانون گذار است و همچنین انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم نشان دهنده نقش مشارکت ملت در تعیین سرنوشتشان است.

گفتنی است در این دوره از انتخابات، یک میلیون و ۴۷ هزار و ۶۷۰ نفر در استان مرکزی واجد شرایط رای دادن هستند.

کد مطلب 3566139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها