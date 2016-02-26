رقابت ۳۴ کاندیدای انتخابات مجلس در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی جزندری صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تعداد واجدین شرایط رای در خراسان جنوبی ۵۹۸ هزار و ۲۰۵ نفر هستند.

وی ادامه داد: امید است این تعداد از مردم با حضور در پای صندوق های رای برگ زرینی را در کارنامه انقلاب به ثبت برساند.

وی با اشاره به تعداد نامزدها در شهرستان های استان بیان کرد: تعداد ۳۴ نفر نامزد برای دهمین مجلس شورای اسلامی و پنجمین مجلس خبرگان رهبری داوطلب شده‌اند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد ۸ نفر در حوزه قاینات و زیرکوه، ۸ کاندید در حوزه فردوس،سرایان، بشرویه و طبس، ۸ نفر در حوزه بیرجند، درمیان و خوسف و ۱۰ داوطلب نیز درحوزه نهبندان و سربیشه وجود دارند.

جزندری با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای برگزاری انتخابات بیان کرد: کلیه فرآیندها برنامه ریزی شده و دوره های آموزشی نیز برای عوامل اجرایی برگزار شده است.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه های مربوطه در راستای تامین امنیت برای حضور حداکثری مردم اقدامات شایانی را انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات کمترین تخلف را نسبت به سایر دوره‌ها داشته‌ایم، تصریح کرد: از ابتدای شروع تا کنون تخلفی صورت نگرفته است.

جزندری با اشاره به تعداد شعب در نظر گرفته شده برای جمع آوری آرا عنوان کرد: در کل استان ۳۳۲ شعبه سیار و ۲۷۵ ثابت موجود است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی ادامه داد: در شهرستان بیرجند ۴۷ شعبه سیار و ۷۷ شعبه ثابت فعال است.