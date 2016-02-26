برگزاری اولین انتخابات بعد از اجرای برجام در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نخستین انتخابات پس از توافق هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ است.

به نوشته این رسانه غربی نزدیک به ۵۵ میلیون واجد شرایط رای دادن برای انتخاب ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی و ۸۸ نماینده مجلس خبرگان امروز جمعه در سراسر ایران پای صندوق های رای حاضر می شوند.

این خبرگزاری همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب که در ساعات اولیه رای خود را به صندوق انداخت اشاره کرد و نوشت: آیت الله «علی خامنه ای» رهبر عالی ایران از مردم خواست با بهترین انتخاب، آینده خوبی را برای کشور رقم بزنند.