شمار رای دهندگان واجد شرایط مازندران ۱۸۰ هزار نفر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی صبح جمعه در نشست با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان بابیان اینکه شمار افراد واجد شرایطی رأی دادن استان در سی و چهارمین دوره انتخابات کشور در استان ۱۸۰ هزار نفر بیشتر شده است گفت: بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر در این دوره واجد شرایط رأی دادن هستند.

وی با اشاره به آمار صدور کارت ملی گفت: در سال جاری ۳۲۰ هزار برای صدور کارت ملی ثبت‌نام کردند که تاکنون حدود ۲۹۰ هزار کارت ملی صادرشده است، همچنین در سال جاری برای ۱۲۹ هزار نفر شناسنامه تحویل دادیم و از دیروز نیز ۴۵۰ شناسنامه المانی صادرشده است.

رجبی افزود: در مهرماه امسال ۸۳ هزار نفر فاقد کارت ملی بودند که اکنون ۲۳ هزار نفر از هم استان‌ها فاقد کارت ملی هستند.

مدیرکل ثبت‌احوال مازندران با اشاره به اینکه همه همکاران در ۲۳ اداره در روز انتخابات نوبت هستند بیان داشت: امروز تاکنون ۱۵ شناسنامه به افراد متقاضی تحویل‌شده است.

رجبی با اظهار اینکه تا پایان سال آینده ۸۰۰ هزار نفر دارای کارت ملی هوشمند می‌شوند، گفت: تا سال ۹۷ برای همه مردم استان کارت ملی هوشمند صادر می‌شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر برای ۴۳۰ هزار هم استانی کارت ملی هوشمند صادرشده است.