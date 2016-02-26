۴۵۸ شعبه اخذ رای در حوزه شرق هرمزگان فعال است

علیرضا پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شرق هرمزگان، بیش از ۱۰ هزار نفر در امر اخذ رای، پشتیبانی و ایجاد امنیت شعب اخذ رای مشارکت دارند.

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه شرق هرمزگان ۴۵۸ شعبه فرایند اخذ رای پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شرق هرمزگان را پوشش می دهند که از این تعداد ۲۰۶شعبه ثابت و ۲۵۲شعبه سیار است.

پاکدامن اظهارداشت: حوزه انتخابیه شرق هرمزگان متشکل از پنج شهرستان میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک نماینده در بهارستان دارد. همچنین استان هرمزگان در مجلس خبرگان دارای یک نماینده خواهد بود.

فرماندار، امام جمعه و اعضا شورای تامین میناب نیز با حضور در شعبه شماره ۲۱ ثابت شهری آرا خود را به صندوق ریختند. ۱۸ هزار رای اولی و ۳۳۸ هزار نفر در حوزه انتخابیه شرق واجد شرایط رای دادن هستند.