به گزارش خبرنگار مهر، تمرین نوبت صبح پرسپولیسی‌ها از ساعت ۹:۳۰ امروز جمعه در دو گروه پیگیری شد که پرسپولیسی‌ها در این تمرین به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی مشغول شدند.

حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانیم:

* مدافعان تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۹:۳۰ در مجموعه درفشی‌فر حضور پیدا کردند و تمرینات اختصاصی را زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.

* برانکو به این گروه از بازیکنانش تاکید داشت تا نحوه صحیح دفاع را به درستی انجام دهند و به خوبی پوشش را انجام دهند.

* مدافعان تیم فوتبال پرسپولیس پس از حدود ۴۵ دقیقه، از ساعت ۱۰:۲۰ به رختکن رفتند تا وزنه بزنند.

* دروازه‌بان‌های پرسپولیس از ابتدا تمرینات اختصاصی و ویژه‌ای را زیر نظر ایگور پانادیچ انجام دادند که در میان این تمرینات، کُری جالبی میان آنها بخصوص لوبانف و مکانی به وجود آمد.

* گروه دوم پرسپولیسی‌ها که متشکل از هافبک‌ها و مهاجمان این تیم بود، از ساعت ۱۰:۳۰ به زمین آمدند و تمرینات ویژه‌ای را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.

* پاسکاری‌های کوتاه و بلند، حرکت از جناحین و شوت به دروازه، از جمله کارهایی بود که کادر فنی برای تمرین امروز در نظر گرفته بود.

* برانکو ایوانکوویچ پس از این مرحله، تمرینات ویژه‌ای را برای بازیکنانش در نظر گرفته بود.

* سرخ‌پوشان از بین موانع باید حرکت می‌کردند و پاس در عمق می‌دادند تا مهاجم در موقعیت تک‌ به تک، دروازه را باز کند. نکته جالب این بود که سرخ‌پوشان اکثر موقعیت‌هایشان را به هدر می‌دادند.

* کمتر از ۱۰هوادار در درفشی‌فر حضور داشتند که از کنار فنس، تمرین را نگاه می‌کردند.

* رضا خالقی‌فر هم ابتدا حدود ۳۰ دقیقه دور زمین دوید و سپس به سایر نفرات اضافه شد.

* محمود خوردبین برای چند دقیقه نزد خبرنگاران آمد و با آنها به گفتگو پرداخت.