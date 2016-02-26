به گزارش خبرنگار مهر، تمرین نوبت صبح پرسپولیسیها از ساعت ۹:۳۰ امروز جمعه در دو گروه پیگیری شد که پرسپولیسیها در این تمرین به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی مشغول شدند.
حاشیههای این تمرین را در زیر میخوانیم:
* مدافعان تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۹:۳۰ در مجموعه درفشیفر حضور پیدا کردند و تمرینات اختصاصی را زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.
* برانکو به این گروه از بازیکنانش تاکید داشت تا نحوه صحیح دفاع را به درستی انجام دهند و به خوبی پوشش را انجام دهند.
* مدافعان تیم فوتبال پرسپولیس پس از حدود ۴۵ دقیقه، از ساعت ۱۰:۲۰ به رختکن رفتند تا وزنه بزنند.
* دروازهبانهای پرسپولیس از ابتدا تمرینات اختصاصی و ویژهای را زیر نظر ایگور پانادیچ انجام دادند که در میان این تمرینات، کُری جالبی میان آنها بخصوص لوبانف و مکانی به وجود آمد.
* گروه دوم پرسپولیسیها که متشکل از هافبکها و مهاجمان این تیم بود، از ساعت ۱۰:۳۰ به زمین آمدند و تمرینات ویژهای را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.
* پاسکاریهای کوتاه و بلند، حرکت از جناحین و شوت به دروازه، از جمله کارهایی بود که کادر فنی برای تمرین امروز در نظر گرفته بود.
* برانکو ایوانکوویچ پس از این مرحله، تمرینات ویژهای را برای بازیکنانش در نظر گرفته بود.
* سرخپوشان از بین موانع باید حرکت میکردند و پاس در عمق میدادند تا مهاجم در موقعیت تک به تک، دروازه را باز کند. نکته جالب این بود که سرخپوشان اکثر موقعیتهایشان را به هدر میدادند.
* کمتر از ۱۰هوادار در درفشیفر حضور داشتند که از کنار فنس، تمرین را نگاه میکردند.
* رضا خالقیفر هم ابتدا حدود ۳۰ دقیقه دور زمین دوید و سپس به سایر نفرات اضافه شد.
* محمود خوردبین برای چند دقیقه نزد خبرنگاران آمد و با آنها به گفتگو پرداخت.
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