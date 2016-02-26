کریمان برای خلق حماسه به میدان آمدند/۲ ساعت انتظار در صفوف طولانی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شورونشاط انتخاباتی از نخستین ساعات روز انتخابان در کرمان موج می‌زند و تشکیل صفوف رأی‌دهندگان دلیلی بر این مدعاست.

مردم دیار کریمان از نخستین ساعات رأی‌گیری با حضور در شعب اخذ رأی برای انجام‌وظیفه ملی خود اقدام کرده و می‌خواهند جایگاه خود را در نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان نشان دهند.

حضور سالمندان و رأی اولی‌ها در صفوفی که از دو ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری ایجادشده بود شورونشاط خاصی را ایجاد کرده است

نکته جالب‌توجه صف‌هایی بود که قبل از بازشان درب‌های شعب رأی‌گیری تشکیل‌شده است، حضور سالمندان و رأی اولی‌ها در صفوفی که از دو ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری ایجادشده بود شورونشاط خاصی را ایجاد کرده است و مردم دسته‌دسته در حال مراجعه به صندوق‌های رأی برای ثبت آراء خود هستند.

زهرا قاسمی زن ۷۲ ساله کرمانی است که در نخستین جایگاه صف ایستاده است، وی در گفتگو با مهر می‌گوید: از ابتدای پیروی انقلاب در تمام انتخابات‌های برگزارشده شرکت کرده‌ام و مهر همه انتخابات‌ها را در شناسنامه‌ام دارم.

وی می‌گوید: امروز از ساعت شش صبح مقابل مسجد حضور یافتم و منتظر باز شدن درب‌های مسجد برای رأی‌گیری بودم.

وی با شور و اشتیاق از تصمیمش برای رأی دادن می‌گوید و می‌افزاید جوانان باید بدانند این رأی ماست که آینده کشور را شکل می‌دهد و عدم حضور در رأی‌گیری یعنی عدم مشارکت در ساختن آینده کشور به همین دلیل باید با تمام توان در انتخابات شرکت کرد.

این زن کرمانی که فرهنگی بازنشسته است می‌گوید: رأی دادن یک مشارکت مدنی بر پایه تصمیم‌گیری جمعی است و هر کس در آن شرکت نکند به لحاظ اجتماعی نیز یک گام به عقب برداشته است در حالی که جامعه انقلابی ما جامعه‌ای پویا و مشارکتی در تمام ابعاد انقلاب بوده است و این روحیه باید حفظ و به نسل جوان منتقل شود.

وی گفت: حضور سالمندان در انتخابات و جهت‌دهی جوانان می‌تواند نوعی فرهنگ‌سازی باشد.

محمد ایرانمنش دیگر شهروند کرمانی است که به همراه نوه‌اش برای رأی دادن به شعبه مسجد امام خمینی مراجعه کرده است به خبرنگار مهر گفت: مشارکت مردم در انتخابات یک حق است و زمانی می تونیم مطالبه گر باشیم که گام نخست یعنی انتخاب را برداشته باشیم.

ملت و مسئولان در کنار هم در صفوف رای

وی تصریح کرد: به مردم و به‌خصوص جوانان توصیه می‌کنم در انتخاب آینده خود نقش داشته باشند و بی‌توجهی به آینده موجب تصمیم‌گیری سایر مردم برای آن‌ها می‌شود.

ایران‌منش افزود: انتخابات قلب تپنده انقلاب است و با حضور در این حماسه ملی ما درواقع یک رأی به‌نظام می‌دهیم و دشمن که در پشت مرزهای ما قرارگرفته است را منکوب می‌کنیم.

احمد خجسته نیز دیگر شهروند کرمانی است که تأکید دارد که با توجه به اوضاع منطقه و موضع‌گیری‌های عربستان و ترکیه و حضور آمریکا در منطقه حضور ما در انتخابات درزمینهٔ پدافند غیرعامل بسیار ارزشمند است، وقتی آن‌ها این حضور را ببینند درنهایت مقهور اراده ملت بزرگ ایران می‌شود.

وی افزود: چنددستگی ملتهای منطقه در اکثر کشورها موجب بروز ناامنی شده است اما مردم ایران باوجوداینکه از اقوام مختلف هستند اما یکپارچه هستند و همیشه در کنار مسئولان بوده‌اند و رهبر انقلاب را تنها نگذاشته‌اند و این رمز موفقیت ما است که باید ادامه یابد.

حضور گسترده مردم در شهرستان های کرمان

گزارش‌های دریافتی خبرنگاران مهر از شهرستان‌های مختلف استان نشان‌دهنده حضور پررنگ و تأثیرگذار مردم در حماسه انتخاب در روز جاری است.

مردم شیعه و سنی در شرق استان کرمان به‌صورت گسترده در پای صندوق‌های رأی حضور یافته‌اند و کار رأی‌گیری با دقت و سهولت در حال انجام است.

آرامش و قانونمندی در همه شعبه‌های قابل مشاهده است و موج عظیم مراجعه به صندوق‌های رأی هر لحظه پررنگ‌تر می‌شود.

مسئولان نیز از مردم می‌خواهند حضور خود برای رأی‌دهی را به ساعات انتهایی وقت قانونی موکول نکنند و در اسرع وقت برای ثبت رأی خود به شعب مراجعه کنند

مسئولان نیز از مردم می‌خواهند حضور خود برای رأی‌دهی را به ساعات انتهایی وقت قانونی موکول نکنند و در اسرع وقت برای ثبت رأی خود به شعب مراجعه کنند.

به همراه داشتن شناسنامه عکس‌دار و شماره ملی برای شرکت در انتخابات ضروری است.

حضور رأی اولی‌ها نیز در انتخابات امروز پررنگ و قابل توجه است هم‌اکنون صفوف انتخاب در شعب اخذ رأی تشکیل‌شده است و باوجود مراجعه گسترده مردم کار رأی‌گیری به‌خوبی در حال انجام است.

حضوری آگاهانه برای ساختن آینده

آری امروز روز خلق حماسه و نقشه بر آب‌کردن دشمنان و بدخواهان نظام است و مردم استان کرمان همگام با مردمان سایر مناطق کشور گامی استوار در این راه برداشته و با حضور در پای صندوق‌های رأی برای شکل‌گیری مجلسی ولایی و قدرتمند مشارکت می‌کنند.

امروز جشن ملی انتخابات است و ملت ایران میهمانان گرانقدر این بزم؛ مهمانان این جشن بصیرت، همدلی، عزت و اقتدار را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در کنار هم صحنه‌هایی از عشق و ایثار خلق می‌کنند

امروز جشن ملی انتخابات است و ملت ایران میهمانان گرانقدر این بزم؛ مهمانان این جشن بصیرت، همدلی، عزت و اقتدار را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در کنار هم صحنه‌هایی از عشق و ایثار خلق می‌کنند.

استان کرمان دارای ۱۰ کرسی در مجلس شورای اسلامی، دارای ۹ حوزه اصلی انتخابیه و دارای ۲۳ شهرستان است که حوزه انتخابیه کرمان و راور دارای دو نماینده و سایر حوزه‌های انتخابیه دارای یک نماینده هستند.

طبق اعلام مسئولان ۵۶ نفر از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در استان کرمان انصراف داده‌اند و ۹۱ نفر در صحنه رقابت باقی‌مانده‌اند.

نظارت کامل در حال انجام است

۲ هزار و ۴۴۵ نفر سربازرس، بازرس و اعضای هیئت‌های بازرسی در استان کرمان در این انتخابات حضور دارند.

همچنین استان کرمان دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است که باید از بین پنج کاندیدا شهروندان سه نفر را انتخاب کنند.

در استان کرمان ۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۸۷۸ نفر شرایط رأی دادن دارند.