استقرار اكیپ های سیار آتش نشانی در ۸۹ نقطه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی داوری اظهار داشت: با توجه به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در روز جمعه ۷ اسفند ماه امسال، تمامی ۱۲۱ ایستگاه ویژه خاموش کردن آتش سوزی ها و ۱۷ ایستگاه امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای پیشگیری از هر حادثه و ارائه خدمات ایمنی در این روز، در سطح تهران بزرگ آماده هستند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران اضافه کرد: این سازمان همچنین دراین ایام با استقرار اكیپ های سیار از ۸ منطقه عملیاتی آتش نشانی تهران در ۸۹ نقطه از خیابانها، میادین، معابر پر تردد و محل های اصلی رای گیری در معیت ۲۶۷ آتش نشان از ساعت ۷ صبح تا پایان این مراسم، پوشش ایمنی مناسب را فراهم کرده است.

معاون عملیات آتش نشانی ضمن تاکید برشرکت فعال تمامی آتش نشانان در انتخابات و حضور در پای صندوق های رای، توصیه کرد که در صورت بروز هر گونه آتش سوزی و حادثه ای خونسردی خودشان را حفظ کرده و از محل حادثه فاصله بگیرند و بلافاصله مراتب را با سامانه ۱۲۵ و یا نیروهای آتش نشانی مستقر در محل اطلاع دهند.