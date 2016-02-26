دنیا ببیند؛ ما هستیم بر آن عهدی که بستیم

خبرگزاری مهر- گروه استانها: قصه مراد و مرید همین است، حکایت ملت و رهبرشان روایت امروز شعب اخذ رأی در جایجای ایران اسلامی است، گفته بود که دنیا خواهد دید و امروز جهانیان دیدند که ایرانی همچنان درصحنه پایدار و بر عهدش استوار است.
ترک و کرد و لر و ترکمن و بلوچ ندارد، حضور یکرنگ است، از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب، از خزر تا خلیجفارس، از هامون تا ارومیه، از زاگرس و البرز تا کویر ایران؛ همه حماسه است و موج موج حضور ملت دریا میشود.
قرار مردم ساعت هشت مدار شده بود ولی اوضاع در شعب اخذ رأی فرق دارد، مردم خوش عهد ایران اسلامی از ساعتی قبل از موعد آمدهاند تا باشند و بگویند که هستند؛ پای همهچیز، از دیروز تا امروز و تا فرداها.
گزارش خبرنگاران مهر از استانها و شهرستانهای مختلف، از روستاهای صعبالعبور و مرزی گرفته تا دل شهرها پر از واژه «حماسه» و «حضور» است، مردم دیار کریمان دو ساعت در صف ایستادهاند تا نوبتشان شود و رأی به صندوق بیندازند و گیلانیها نگفتههای خود را از اینکه چرا رأی میدهند بارنگی کردن انگشتان سبابهشان فریاد زدند.
امروز روز وعده دیدار بیش از ۵۴ میلیون ایرانی واجد شرایط پای صندوقهای رأی دهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری است .روزی که نسیم عاشقی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به نوازش سرانگشتانی میآید که وعدههای دلدادگی را با نقش حماسه بر صفحات تاریخ یکی پس از دیگری گذاردهاند.
همان سرانگشتانی که در دیار مردمان گیل و دیلم با رنج ساقههای برنج را در دل خاک کاشته و امروز برای خلق حماسهای باشکوه پای صندوق رأی «مهر» را مینگارند.مردمانی که باوجود پاهای خسته و دستان پینهبسته بازهم پرشور و باشکوه از ساعات اولیه رأیگیری در صفوف به هم تنیده حاضرند.
حال از شمال کشور دیار مردمان خاکی و مهماننواز عبور کرده و به جنوب کشور سرزمین چهرههای آفتابسوخته و غبارآلود این روزها و نخلهای بیسر میرویم که در هشت سال دفاع مقدس قرص و محکم ایستاده و اجازه تعرض به یک وجب از خاک ایرانزمین را ندادهاند و امروز نیز با قلبی به پاکی و زلالی آبهای خلیج همیشه فارس و سرانگشتانی که خرما از درخت نخل جدا میکند در هوای غبارآلود پای سرنوشت خود مهر حماسه مینشانند.
غرب کشور نیز همانند دیگر نقاط ایران اسلامی امروز شاهد حضور گسترده و پرشور مردم پای صندوقهای اخذ رأی بود. از آذربایجانی غربی و آذریزبان ها با آن غیرت مثالزدنی و رنگینکمانی از ادیان و مذاهب گرفته تا کردستان با مردمانی که سرانگشتانشان روی ماشه میلغزد و سینه دشمن را میشکافد.
کمی آنطرفتر در کرمانشاه مردمانی به استواری کوه بیستون همه و همه امروز از ساعات اولیه فرآیند اخذ رأی در صفوف طولانی در مقابل شعبهها اخذ رأی حاضر بودند تا با ثبت عاشقی در دفتر تاریخ بار دیگر با نشان گرفتن سینه دشمن او را پریشان کرده و نمادی از اقتدار و عزت ایران اسلامی باشند.
امروز همچنین مردمان شرق کشور با سرانگشتانی که هرروز برای عرض ارادت به ساحت مقدس هشتمین ستاره آسمان امامت و ولایت بر روی سینه گذاشتهشده برای نمایش حماسهای دیگر با جوهر آبی بر روی سند اقتدار و عزت ایران فروآمده و مهر تأیید زدند.
مردمان زادگاه رستم دستان که با سرانگشتان خود گرز را بر سر اهریمن فرود میآورد و پهلوانیهایی از ایرانیان باستان را به نمایش میگذاشت امروز با همان سرانگشتان پهلوانی خود با استواری رستم و شکوه و عظمت دریاچه هامون عظمتی پرشکوه را به نمایش گذاشتند.
آری بار دیگر ایرانی در جایجای کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به خاطر حس مسئولیت ، وظیفه و امید به داشتن فردای بهتر پای صندوق رأی حاضر شدند و با صفهای طولانی نمایشی از عظمت و شکوه وحدت و همدلی همیشگی خود را در به نمایش گذاشته و لرزه بر اندام دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انداختند.
بنابراین گزارش انتخابات هفتم اسفندماه ۹۴ با توجه به توطئه های دشمنان از اهمیت ویژهای برخوردار است و اقشار مختلف مردم با امید به بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور تلاش میکنند مجلسی کارآمد و فعال داشته باشند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت ۸ صبح امروز در ۵۲ هزار شعبه انتخابیه در سراسر کشور آغازشده است. با آغاز فرآیند رأیگیری در سراسر کشور شورونشاط انتخابات به اوج خود رسیده و دستاندرکاران انتخابات برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این رویداد مهم تاریخی تلاش میکنند.
برای انتخابات خبرگان ۳۱ حوزه اصلی و ۱۰۳۱ حوزه فرعی و برای انتخابات مجلس ۲۰۷ حوزه اصلی و ۸۵۵ حوزه فرعی در نظر گرفتهشده است.
۵۴ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۲۷ نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هفتم اسفند هستند و متولدین هفتم اسفندماه ۷۶ بهعنوان رأی اولیهای این دوره از انتخابات محسوب میشوند که در این دوره از انتخابات ۳ میلیون و ۸۸ هزار و ۳۰۰ نفر «رأی اولی» وجود دارد.
استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی بیشترین تعداد جمعیت واجدین شرایط رأی دادن را دارا هستند.
استان تهران به عنوان پایتخت کشور پهناور ایران اسلامی با ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار واجد شرایط رای دادن رتبه اول را در آمار واجدین شرایط رای دادن به خود اختصاص داده و عوامل اجرایی انتخابات در این استان کاری به مراتب سخت از سایر استانها در جمع آوری آراء مردمی دارند.
استان خراسان رضوی با ۴ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن رتبه دوم را در آمار واجدین شرکت در انتخابات امسال دارد و استان ایلام با ۴۳۴ هزار نفر واجد شرایط رای دادن کمترین آمار را در این رابطه به خود اختصاص داده است.
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