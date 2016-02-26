حاجی محمد مهدیان نسب در گفتگو با مهر افزود: تمامی فرایندها و تدابیر برای تأمین نظم و امنیت این دوره از انتخابات در استان همدان با هماهنگی‌های لازم برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مسئولیت ایجاد نظم و تأمین امنیت بر عهده نیروی انتظامی است، اظهار داشت: مسئولان و کادر مربوط به این امر در شعب اخذ رأی، آموزش‌های لازم را گذرانده و احکام آنها صادر شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر ۸۰۰۰ نفری که مسئول تضمین امنیت در استان هستند، گشت‌های پلیس نیز به صورت محسوس و غیرمحسوس به همراه تعدادی از بسیجیان و سپاهیان حوزه های پیرامون شعب اخذ رأی را پوشش خواهند داد.

فرماندهی انتظامی استان همدان رقابت، سلامت و امنیت انتخابات و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی را از ارکان مهم انتخابات برشمرد و گفت: هیئت نظارت، شورای نگهبان، هیئت های اجرایی و مجموعه قضایی در حوزه سلامت مأموریت دارند تا موضوعات را رصد کنند.

وی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری اظهار داشت: به دلیل هوشمندی و موقع شناسی مردم ولایتمدار و وفادار ایران امروز نیز شاهد حضوری پرشور و گسترده خواهیم بود.