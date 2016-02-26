پوشش انتخابات توسط «العهد»؛ «انتخابات امروز سرنوشت ساز است»

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی العهد از صبح امروز پس از آغاز دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به پوشش گسترده این انتخابات پرداخت.

بر اساس این گزارش، این پایگاه لبنانی در گزارش خود ضمن «سرنوشت ساز» توصیف کردن انتخابات امروز، نوشت: «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران بسیار امیدوار است تا جریان حامی وی زمام امور را در دست گرفته تا جایگاهش تقویت گردد.

العهد همچنین تصریح کرده است: نهادهای دست اندرکار انتخابات ایران، بیش از ۵۵ میلیون واجد شرایط رأی دادن را به شرکت در انتخابات دعوت کرده اند.

این پایگاه لبنانی همچنین با انتشار تصاویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی در هنگام رأی دادن، نوشت: آیت الله خامنه ای مردم را برای حفظ استقلال و عزت ایران به مشارکت در انتخابات دعوت کرد.

العهد همچنن به پوشش اظهارات بسیاری از مقامات عالی رتبه ایرانی پس از حاضر شدن در پای صندوق های رأی گیری پرداخت.

این پایگاه به نقل از حسن روحانی، رئیس جمهور، نوشت: امروز چشمان تمامی دوستان و دشمنان ایران به این انتخابات دوخته شده است.

العهد به نقل از هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز نوشت: نتیجه این انتخابات بر آینده ایران تأثیرگذار خواهد بود.

این پایگاه لبنانی به نقل از «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نوشت: مشارکت حداکثری در این انتخابات، مجلسی قوی تر و تأثیرگذارتر را رقم خواهد زد.

العهد به نقل از «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز نوشت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات موجب حفظ اقتدار ایران در نزد جامعه جهانی خواهد شد.