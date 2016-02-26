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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷

«دن کیشوت» به صحنه رویال شکسپیر قدم گذاشت

«دن کیشوت» به صحنه رویال شکسپیر قدم گذاشت

نمایش «دن کیشوت» با برداشت و اجرایی مدرن، در قالب جدیدترین اثر نمایشی کمپانی رویال شکسپیر انگلستان به صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر انگلستان، نمایش «دن کیشوت» از رمان معروف سروانتس و به شکلی مدرن برداشت شده است. این اثر نمایشی جدیدترین اقتباس صحنه‌ای است که توسط جیمز فنتون انجام شده است.

نمایش «دن کیشوت» با کارگردانی آنگوس جکسون که در سال ۲۰۱۴ کارگردانی نمایش «اوپنهایر» را بر عهده داشت، در چهارصدمین سالروز درگذشت سروانتس به صحنه رفته است.

در این اجرای مدرن صحنه‌ای از «دن کیشوت»، دیوید ترلفال در نقش دن کیشوت و روفوس هاند در نقش سانچو پانزا به صحنه می‌روند.

نمایش «دن کیشوت» اجرای عمومی خود را از روز ۲۶ ماه فوریه (۷ اسفندماه) در سالن تئاتر سوآن کمپانی رویال شکسپیر لندن آغاز کرده و تا ۲۱ ماه می (۳۱ اردیبهشت‌ماه) به اجرای خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 3566158
فریبرز دارایی

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