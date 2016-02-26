«دن کیشوت» به صحنه رویال شکسپیر قدم گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر انگلستان، نمایش «دن کیشوت» از رمان معروف سروانتس و به شکلی مدرن برداشت شده است. این اثر نمایشی جدیدترین اقتباس صحنه‌ای است که توسط جیمز فنتون انجام شده است.



نمایش «دن کیشوت» با کارگردانی آنگوس جکسون که در سال ۲۰۱۴ کارگردانی نمایش «اوپنهایر» را بر عهده داشت، در چهارصدمین سالروز درگذشت سروانتس به صحنه رفته است.

در این اجرای مدرن صحنه‌ای از «دن کیشوت»، دیوید ترلفال در نقش دن کیشوت و روفوس هاند در نقش سانچو پانزا به صحنه می‌روند.



نمایش «دن کیشوت» اجرای عمومی خود را از روز ۲۶ ماه فوریه (۷ اسفندماه) در سالن تئاتر سوآن کمپانی رویال شکسپیر لندن آغاز کرده و تا ۲۱ ماه می (۳۱ اردیبهشت‌ماه) به اجرای خود ادامه خواهد داد.