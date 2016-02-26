حضور پرشور مردم قدرت نرم جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد دقایقی پیش با حضور در میدان خواجو و انداختن رای خود در صندوق های رای ضمن ابراز خرسندی از حضور پرشور مردم اصفهان در نخستین ساعات رای گیری اظهار داشت: این حضور نوید استقبال حداکثری مردم اصفهان در این انتخابات را می دهد.

وی همچنین به حضور با نشاط رای اولی ها در انتخابات امروز اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به اینکه برای اولین بار این دو انتخابات همزمان برگزار می‌شود شور خاصی در شهرها و روستاهای استان حاکم است.

شهردار اصفهان حضور پرشور مردم را قدرت نرم جمهوری اسلامی دانست و گفت: همه کسانی که به نظام اعتقاد دارند نسبت به انجام تکلیف خود برای حضور پای صندوق های رای اقدام خواهند کرد.