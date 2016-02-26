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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

شهردار اصفهان با حضور پای صندوق های رای میدان خواجو؛

حضور پرشور مردم قدرت نرم جمهوری اسلامی است

حضور پرشور مردم قدرت نرم جمهوری اسلامی است

اصفهان-شهردار اصفهان حضور پرشور مردم را قدرت نرم جمهوری اسلامی دانست و گفت: همه کسانی که به نظام اعتقاد دارند نسبت به انجام تکلیف خود برای حضور پای صندوق های رای اقدام خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد دقایقی پیش با حضور در میدان خواجو و انداختن رای خود در صندوق های رای ضمن ابراز خرسندی از حضور پرشور مردم اصفهان در نخستین ساعات رای گیری اظهار داشت: این حضور نوید استقبال حداکثری مردم اصفهان در این انتخابات را می دهد.

وی همچنین به حضور با نشاط رای اولی ها در انتخابات امروز اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به اینکه برای اولین بار این دو انتخابات همزمان برگزار می‌شود شور خاصی در شهرها و روستاهای استان حاکم است.

شهردار اصفهان حضور پرشور مردم را قدرت نرم جمهوری اسلامی دانست و گفت: همه کسانی که به نظام اعتقاد دارند نسبت به انجام تکلیف خود برای حضور پای صندوق های رای اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 3566159

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