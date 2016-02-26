ثبت احوال زنجان تا اواخر روز انتخابات خدمات ارائه می دهد

احد جودی ظهر جمعه در ستاد انتخابات زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همه افرادی که درخواست تعویض شناسنامه داده بودند تا روز انتخابات شناسنامه های خود را دریافت کرده اند.

وی اظهار کرد: شناسنامه افراد واجد شرایط رای دادن که فاقد عکس است یا مستعمل شده یا بنابه دلایلی مشخصات آنهااز قبیل نام، نام خانوادگی، تغییر پیدا کرده یا اشتباه های سجلی برطرف شده و تا آخرین دقایق انتخابات خارج از نوبت صادر می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: در استان زنجان ۱۰ اداره ثبت احوال استان زنجان در روز انتخابات در خصوص صدور شناسنامه و پاسخگویی به مراجعه کنندگان آماده ارائه خدمات هستند و تا اواخر روز انتخابات این کار ادامه دارد.

جودی تاکید کرد: از اول اسفند ماه تا هفتم اسفند ماه سالجاری در استان زنجان برای ۳ هزار نفر خدمات شناسنامه ای ارائه شده است.

وی گفت: تلاش ثبت‌احوال برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است و با این اقدامات لازم زمینه حضور باشکوه مردم فراهم شود.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان تصریح کرد: در همین راستا ثبت‌احوال استان زنجان اقدامات لازم را برای صدور کارت هوشمند ملی و شناسنامه در ایام انتخابات را انجام داده و تاکنون اقدامات خوبی هم انجام شده است.

جودی گفت: در ایام انتخابات اداره ثبت احوال فعالیت خود را افزایش داده و خدمات مربوط در این زمینه را ارائه می‌دهد.

وی تصریح کرد: اداره ثبت احوال زنجان از ساعت ۸ صبح خدمات خود را آغاز کرده و تا اتمام انتخابات خدمات لازم را ارائه می دهد.