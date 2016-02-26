  1. استانها
  2. همدان
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

سخنگوی هیئت نظارت انتخابات استان همدان:

۴۵۰۰ ناظر بر انتخابات استان همدان نظارت می کنند

۴۵۰۰ ناظر بر انتخابات استان همدان نظارت می کنند

همدان- سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان گفت: ۴۵۰۰ ناظر بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در استان همدان نظارت می کنند.

محمد نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ نفر ناظر در استان همدان بر انجام انتخابات نظارت می کنند، گفت: کل فرایند انتخابات صفر تا ۱۰۰ آن زیر نظر ناظرین است.

وی با بیان اینکه در هر شعبه اخذ رای حداقل سه نفر ناظر حضور دارد، بیان کرد: در برخی شعبه ها پنج ناظر و یک نفر مسئول وجود دارد.

سخنگوی هیئت نظارت انتخابات استان همدان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ۲۱ گروه ویژه بازرسی در استان همدان تشکیل و یک گروه ویژه بازرسی از ناحیه شورای نگهبان نیز در استان همدان مستقر هستند.

نباتی بیان داشت: امیدواریم این نظارت باعث افزایش ضریب سلامت انتخابات شود و انتخابات پرشور و حماسی را رقم بزنیم.

سخنگوی هیئت نظارت انتخابات استان همدان گفت: تخلفات عمده ای تا کنون در استان همدان گزارش نشده است.

 

کد مطلب 3566161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها