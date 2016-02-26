۴۵۰۰ ناظر بر انتخابات استان همدان نظارت می کنند

محمد نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ نفر ناظر در استان همدان بر انجام انتخابات نظارت می کنند، گفت: کل فرایند انتخابات صفر تا ۱۰۰ آن زیر نظر ناظرین است.

وی با بیان اینکه در هر شعبه اخذ رای حداقل سه نفر ناظر حضور دارد، بیان کرد: در برخی شعبه ها پنج ناظر و یک نفر مسئول وجود دارد.

سخنگوی هیئت نظارت انتخابات استان همدان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ۲۱ گروه ویژه بازرسی در استان همدان تشکیل و یک گروه ویژه بازرسی از ناحیه شورای نگهبان نیز در استان همدان مستقر هستند.

نباتی بیان داشت: امیدواریم این نظارت باعث افزایش ضریب سلامت انتخابات شود و انتخابات پرشور و حماسی را رقم بزنیم.

سخنگوی هیئت نظارت انتخابات استان همدان گفت: تخلفات عمده ای تا کنون در استان همدان گزارش نشده است.