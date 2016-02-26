حضور یکپارچه پای صندوق های رای توطئه های دشمن را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا محمد محمدی پیش از ظهر امروز جمعه و پس از اندختن رای خود در صندوق در دبیرستان دخترانه استقلال شهر کرمانشاه به خبرنگاران گفت: این انتخابات بسیار برای مردم ما مبارک است و امیدواریم ملت با توان بیشتری در راه حفاظت از آرمان های نظام قدم بردارند.

وی افزود: مردم اهل سنت و اهل تشیع فرقی با هم ندارند و با اتحاد و همدلی و همبستگی در راه حفاظت و صیانت از نظام همراه همدیگرند، همچنانکه در طول سالیان گذشته انقلاب در عرصه های مختلف همراه همدیگر بوده اند.

محمدی خواستار حضور باشکوه و منسجم مردم در انتخابات امروز شد و‌ گفت: درخواست ما از مردم حضور باشکوه و منسجم در پای صندوق های رای است و از آنان می خواهیم هر چه زودتر در ساعات ابتدایی رای گیری به پای صندوق های رای آمده و آرا خود را به صندوق بیندازند.

ماموستا محمدی بیان کرد: حضور مردم در پای صندوق های رای این پیام را برای دشمنان دارد که هر چه توطئه برای تخریب مسلمانان به کار گرفته با این حضور خنثی شده است.

وی افزود: به لطف خداوند متعال مملکت ما و ملت ما فعالیت چشمگیری در امر انتخابات دارند و این خود پاسخ محکمی برای دشمنان است.

ماموستا محمدی افزود: دشمن تلاش زیادی برای نابودی نظام و اقتدار کشور ما کرده اما ملت ما با بصیرت و درایت و آینده نگری هیچ گاه اجازه نخواهند داد توطئه دشمنان اثرگذار باشد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه بیان کرد: برادران اهل سنت و اهل تشیع در کنار هم در انتخابات حضور چشمگیر و منسجم دارند و حماسه ای پرشور را خلق می کنند.