ارزش حرکت مردمی در انتخابات تبیین شود

آیت الله عباسعلی سلیمانی پس از انداختن رای خود در صندوق در شعبه اخذ رای مدرسه یعقوب لیث بولوار مجدیه زاهدان به خبرنگار مهر اظهار داشت: باید با بصیرت در سیاست گذاری‌های رسانه‌ای در مسیر تفکر ولایی و حفظ دستاورد های نظام گام برداشت آن هم در شرایط حساس کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران که آزمون های مهمی پیش رو دارد.

وی افزود: هدف رسانه باید حفظ دستاوردهای نظام و انقلاب، ارائه خدمت به مردم و مقابله با جبهه رسانه ای دشمن باشد تا بتوان در راستای حفظ ارزش های ایران اسلامی به بهترین شکل عمل کرد چرا که دشمن همواره در معرض توطئه های جدید است.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: اکنون باید این شکوه حضور را به بهترین شکل به همگان نشان داد، مردمان این دیار همانند گذشته همدلی و همزبانی خود را در حال نمایش دادن هستند.

آیت الله سلیمانی تاکید کرد: انتخابات متعلق به مردم است و از زمانی که این انقلاب بوجود آمد و امام راحل تصمیم به تاسیس نظام جمهوری اسلامی گرفتند، همه وقت انتخابات داشته ایم.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت جنوب شرق کشور بیان کرد: انتخابات در کشور ما همواره پرشور و با حضور گسترده مردم برگزار شده است.

امام جمعه زاهدان انتخابات را مربوط به ملت دانست و گفت: امیدوارم امروز حماسه ای رقم بخورد که در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی سابقه باشد.