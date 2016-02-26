مردم با حضور حماسی خود در انتخابات دشمنان کشور را ناامید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر جمعه در مراسم انداختن رای خود به صندوق در مدرسه یدالله کیانی شهرکرد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم با حضور حماسی خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دشمنان کشور را نا امید می کنند، اظهار داشت: تلاش دشمنان نظام و کشور این است که مردم در انتخابات شرکت نکنند و نشان دهند که وحدتی بین مردم ایران نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نماد مردسالاری دینی است و حضور مردم در انتخابات و تصمیم گیری آزادانه برای انتخاب بیانگر این امر است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: حضور مردم در پای صندوق های رای بیانگر وحدت مردم است و مردم با حضور حماسی خود در انتخابات بار دیگر وحدت خود را به جهانیان ثابت می کنند.

قاسم سلیمانی دشتکی اذعان داشت: دشمنان نظام و کشور از طریق رسانه های خود به دنبال نشان دادن حضور کمرنگ مردم در انتخابات هستند که باید مردم با حضور حماسی خود در پای صندوق های رای این هدف دشمنان را ناکام بگذارند.

در این مراسم جمعی از مسئولان استان از جمله فرمانده سپاه قمر بنی هاشم، رئیس دادگستری استان، فرماندهی انتظامی استان و... حضور داشتند.

چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است که چهار نفر از این استان راهی مجلس شورای اسلامی می شوند.