به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان سمنان، محمدرضا میرزایی لحظاتی پیش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۳۷شعبه اخذ رای برای افرادی که توانایی جسمی حضور در شعب اخذ رای را ندارند و یا در روستاهای دور افتاده زندگی می کنند، آماده خدمت رسانی است، ابراز داشت: مسیرهای تردد این صندوق ها به صورت تک تک در سراسر استان مشخص شده و هم استانی های عزیز می توانند طی تماس با فرمانداری ها از آخرین وضعیت شعب سیار آگاه شوند.

وی افزود: هم استانی ها می توانند در سمنان با شماره ۳۳۳۳۱۵۸۳، در شاهرود با شماره ۳۲۳۳۲۰۰۰، در میامی با شماره ۳۲۶۲۴۱۶۱، در مهدیشهر با شماره ۳۳۶۲۲۴۲۴، در گرمسار با شماره ۳۴۲۲۴۰۴۰ و در دامغان با شماره ۳۵۲۴۴۳۳۸ تماس حاصل کنند.

حضور مردم پرشور بوده است

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان همچنین درباره حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای به خبرنگار مهر گفت: این استان به دلیل وسعت زیاد که از این حیث ششمین در کشور محسوب می شود، و البته جمعیت اندک، شرایط برگزاری انتخاباتی نسبتا دشوار را دارد اما خوشبختانه با پوشش سراسری صندوق های رای با همکاری خوب مردم، حضور در انتخابات پرشور ارزیابی شده است.

میرزایی بیان داشت: از صبح که با حضور مسئولان اجرایی انتخابات از شعب اخذ رای در سطح شهرستان سمنان بازدید به عمل می آوریم خوشبختانه حضور مردم بسیار چشم گیر و پرشور است و امیدواریم این حضور در ساعات بعدی انتخابات نیز ادامه داشته باشد.

وی افزود: مردم استان سمنان نیز در کنار سایر هموطنان، در سالی که مزین به نام همدلی و همزبانی است، با حضور گسترده خود پای صندوق های رای برگ زرینی دیگر به دفتر افتخاراتشان افزودند.