حضور زوج های جوان در پای صندوق های رای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، این عروس و داماد ساروی دقایقی قبل با حضور در مسجد شکوهی ساری آرای خود را به صندوق رای انداختند و در حاشیه رای دادن در گفتگو با خبرنگار مهر، عشق به میهن و انقلاب اسلامی را دلیل شرکت در انتخابات بیان کردند.

مازندران بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر واحد شرایط دادن دارد و شش هزار و ۹۰ صندوق آرای مردم استان را جمع آوری می کنند.

بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار واجد شرایط رای دادن در مازندران ۱۲ نماینده مجلس و چهار نماینده خبرگان رهبری را بر می گزییند و براساس گزارش های دریافتی حضور رای اولی ها و زوج های جوان در پای صندوق های رای چشمگیر است.

۵۰ هزار نفر از عوامل اجرایی و ۱۰ هزار نفر از عوامل انتظامی مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند.