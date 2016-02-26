مشارکت۲۰۸هزار رای اولی درخراسان رضوی/۷۵۰مدرسه مشهدشعب اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در محل مسجد فقیه سبزواری و در جمع رای اولی هابا اشاره به اینکه در ساعات اولیه برگزاری انتخابات مردم شریف مشهد مقدس در پای صندوق های رای حضور باشکوهی داشتند، اظهار داشت: فرهنگیان، دانش آموزان، اولیاء و مربیان و بیش از ۲۰۸ هزار رای اولی استان در این حضور نقش آفرینی دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: رای اولی ها در این انتخابات در دو جریان و انتخاب مهم یعنی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت می کنند.

وی بیان کرد: تشکل های موجود در آموزش و پرورش استان، ۹۰ هزار دانش آموز آموزشگاه های سلامت، ۴۱۰ هزار عضو بسیج عادی و فعال آموزش و پرورش، بیش از ۴۰ هزار دانش آموز زیست محیط یار در این انتخابات شرکت می کنند.

حسینی تصریح کرد: از یک هزار و ۱۰۰ مدرسه در سطح مشهد ۷۵۰ مدرسه شعب اخذ رای است که در اختیار امر انتخابات قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: بیشتر معلمان و فرهنگیان نیز در این انتخابات مشارکت فعال داشته و تمام نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری انتخابات نیز توسط اداره کل آموزش و پرورش استان فراهم شده است.