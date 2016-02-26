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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد:

مشارکت۲۰۸هزار رای اولی درخراسان رضوی/۷۵۰مدرسه مشهدشعب اخذ رای

مشارکت۲۰۸هزار رای اولی درخراسان رضوی/۷۵۰مدرسه مشهدشعب اخذ رای

مشهد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: از تعداد یک هزار و ۱۰۰ مدرسه در سطح شهر مشهد ۷۵۰ مدرسه به عنوان شعب اخذ رای در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در محل مسجد فقیه سبزواری و در جمع رای اولی هابا اشاره به اینکه در ساعات اولیه برگزاری انتخابات مردم شریف مشهد مقدس در پای صندوق های رای حضور باشکوهی داشتند، اظهار داشت: فرهنگیان، دانش آموزان، اولیاء و مربیان و بیش از ۲۰۸ هزار رای اولی استان در این حضور نقش آفرینی دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: رای اولی ها در این انتخابات در دو جریان و انتخاب مهم یعنی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت می کنند.

وی بیان کرد: تشکل های موجود در آموزش و پرورش استان، ۹۰ هزار دانش آموز آموزشگاه های سلامت، ۴۱۰ هزار عضو بسیج عادی و فعال آموزش و پرورش، بیش از ۴۰ هزار دانش آموز زیست محیط یار در این انتخابات شرکت می کنند.

حسینی تصریح کرد: از یک هزار و ۱۰۰ مدرسه در سطح مشهد ۷۵۰ مدرسه شعب اخذ رای است که در اختیار امر انتخابات قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: بیشتر معلمان و فرهنگیان نیز در این انتخابات مشارکت فعال داشته و تمام نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری انتخابات نیز توسط اداره کل آموزش و پرورش استان فراهم شده است.

کد مطلب 3566175

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