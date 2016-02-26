استقرار ۸۵۲ شعب اخذ رای در حوزه اصلی شهرستان کرج

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان البرز، حجت الله ملاصالحی لحظاتی قبل در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه یکهزار و ۱۳۷ شعب اخذ رای در استان مستقر شده است، جمعیت استان البرز را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: جمعیت واجدین شرایط رای در استان البرز یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر است.

وی در ادامه تعداد شعب اخذ رای استانی را یکهزار و ۴۲ شعبه اعلام کرد و گفت: تعداد شعب سیار در استان البرز ۹۵ شعبه است.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز تعداد شعب اخذ رای در روستاهای استان را ۲۰۲ شعبه اعلام کرد و گفت: تعداد شعب اخذ رای شهری ۹۳۵ شعبه است.

ملاصالحی تعداد شعب اخذ رای حوزه اصلی شهرستان کرج را ۸۵۲ اعلام کرد و گفت: تعداد شعب حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان را ۲۸۵ شعبه است.

وی تعداد کل داوطلبان ثبت نام شده در دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه استان البرز را ۲۸۱ نفر اعلام کرد و گفت: تعداد داوطلبان ثبت نام شده در کرج ۲۳۲ و تعداد داوطلبان ثبت نام شده در حوزه ساوجبلاغ ۵۰ نفر بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز تعداد کل نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه استان البرز را ۶۰ نامزد اعلام کرد و گفت: ۲۶ نامزد انتخاباتی در حوزه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا و ۴ نامزد انتخابات در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ انصراف خود را اعلام کرده اند.

ملاصالحی در پایان گفت: در هر شعبه اخذ رای دو صندوق برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تعبیه شده است.