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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۲

بازتاب انتخابات ایران در رسانه های پاکستان

بازتاب انتخابات ایران در رسانه های پاکستان

رسانه های پاکستانی نیز همانند اغلب رسانه های منطقه ای و بین المللی از صبح امروز به پوشش اخبار انتخابات ایران پرداخته اند.

به گزاش خبرگزار ی مهر به نقل از «آر آی وای نیوز» پاکستان، امروز جمعه انتخابات جمهوری اسلامی ایران با حضور بیش از شش هزار داوطلب برگزار می شود، انتخاباتی که پس از لغو تحریم ها و برقراری برنامه هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی، صحنه رقابت اصولگرایان و اصلاح طلبان شده است.

این رسانه  همچنین ضمن اشاره به ۵۸۶ نامزد زن برای حضور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد که از ۸۷ کرسی که برای مجلس خبرگان این کشور در نظر گرفته شده است هیچ کرسی به خانم ها اختصاص داده نشده است.

این رسانه در ادامه به امیدواری مردم برای بهبود شرایط اقتصادی نیز اشاره کرده است.

 

 

کد مطلب 3566178

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