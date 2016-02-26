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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

استاندار اصفهان با حضور در شعبه اخذ رای کلیمیان اصفهان:

اقلیت های مذهبی همیشه در کنار مسلمانان حضور حماسی داشته اند

اقلیت های مذهبی همیشه در کنار مسلمانان حضور حماسی داشته اند

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: اقلیت های مذهبی شهر اصفهان همیشه در کنار مسلمانان و شیعیان ایران حضور پرشور و حماسی داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور دقایقی پیش با حضور در شعبه اخذ رای کلیمیان شهر اصفهان از این شعبه بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پررنگ مردم اصفهان از ساعات اولیه رای گیری پای صندوق های رای، اظهار داشت: حضور مردم نشان از تحکیم اعتقادات آنها به نظام جمهوری اسلامی و انقلاب دارد.

وی همچنین به حضور در صحنه اقلیت های مذهبی در مقاطع حساس کشورمان اشاره داشت و گفت: اقلیت های مذهبی شهر اصفهان همیشه در کنار مسلمانان و شیعیان ایران حضور پرشور و حماسی داشته اند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: با توجه به استقبال مردم اصفهان از انتخابات در ساعات اولیه، از مردم می خواهیم که تا قبل از ظهر پای صندوق های رای حضور یابند تا از تراکم جمعیت  در حوزه های رای گیری جلوگیری شود.

در پایان این بازدید، استاندار اصفهان از کنیسه کلیمیان اصفهان و تورات قدیمی این کنیسه بازدید کرد.

کد مطلب 3566183

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