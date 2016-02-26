به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، صبح جمعه در ستاد انتخاباتی شهرستان گنبدکاووس، با بیان این که شهرستان گنبدکاووس ۱۸۴ شعبه اخذ رأی ثابت و سیار دارد، اظهار کرد: از مجموع شعبات اخذ رأی این شهرستان ۷۵ شعبه شهری، ۸۶ شعبه در بخش مرکزی، ۲۲ شعبه در بخش داشلی‌برون، ۴۱ شعبه ثابت و ۴۵ شعبه سیار است.

وی افزود: درمجموع ۲۲۰ هزار نفر واجد شرایط رأی در شهرستان گنبد هستند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۹۰۴ نفر رأی اولی هستند.

حمیدی با بیان این که هیچ تخلف انتخاباتی در گنبدکاووس انجام نشد، گفت: امروز و روزهای گذشته هیچ تخلف انتخاباتی در شهرستان گنبدکاووس انجام‌نشده است.

وی همچنین از فعالیت چهار هزار نفر در شهرستان گنبدکاووس در هیئت‌های اجرایی و نظارت خبرداد و اظهار کرد: از ۱۸ نفر نامزدهای انتخاباتی شهرستان گنبدکاووس هشت نفر انصراف دادند و از نامزدهای باقی‌مانده یک نفر خانم است.