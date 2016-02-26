جان کری: ایران نیروهای خود را از سوریه خارج کرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ایران تعداد قابل ملاحظه‌ای از نیروهای خود را از جبهه‌های نبرد در جنگ داخلی سوریه خارج کرده است.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه آمریکا دو روز قبل از تاریخ تعیین شده برای برقراری آتش‌بس در سوریه در گزارشی به کمیته امور خارجی کنگره آمریکا گفت که میزان حضور مستقیم ایران در جنگ سوریه کاهش یافته است.

کری در ادامه افزود: ایران بخشی از نیروهای خود را از سوریه خارج کرده است. مقامات این کشور تعداد قابل ملاحظه‌ای از نیروهای ایرانی را تخلیه کرده و حضور آنها در سوریه کاهش یافته است.

جان کری اظهار داشت: «این به آن معنا نیست که جریان انتقال تسلیحات از سوریه به لبنان متوقف شده است. نگرانی و حساسیت ما در این زمینه ادامه دارد.»

وی، منبع اطلاعات خود را اعلام نکرد ولی از اعضای کنگره خواست که به گزارش‌های اطلاعاتی در این زمینه رجوع کنند.

بر اساس توافقات انجام شده قرار است از فردا شنبه در سوریه آتش بس برقرار شود البته این آتش بس شامل داعش، جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی نمی شود.