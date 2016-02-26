استاندار خراسان رضوی رأی خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی صبح جمعه در مسجد فقیه سبزواری و در جمع نوجوانان رأی اولی با ابراز خوشحالی از حضور پررنگ مردم در پای صندوق های رأی گفت: رأی اولی ها در کنار مردم پشتیبان نظام و انقلاب خواهند بود و افتخار دارند که رأی خود را همگام با همه مردم ایران به صندوق می اندازند.

علیرضا رشیدیان افزود: امروز برای این نوجوانان روز مبارکی است و آن ها در تعیین نمایندگان شایسته در ایجاد مجلسی کارآ و توانمند برای آینده نقش مهم خود را ایفا می کنند.

همچنین، سید جواد حسینی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در جمع رأی اولی ها گفت: امروز برگ زرینی در تقویت نظام ورق می خورد و مردم برای تعیین سرنوشت چهارساله آینده نظام از ساعات اولیه در پای صندوق های رأی حضور یافته اند.

وی به حضور پرشور دانش آموزان رأی اولی و فرهنگیان در حوزه های انتخابیه اشاره کرد و افزود: این اولین اقدام سیاسی اجتماعی رأی اولی ها است و امیدوارم خاطره خوش این روز، در دوره های انتخابی بعدی همراه آن ها باشد.

حسینی ادامه داد: امروز بیش از ۲۶۵ هزار دانش آموز رأی اولی در سراسر استان این مسئولیت را به انجام خواهند رساند.

همچنین فرماندار مشهد از آخرین وضعیت صندوق های رأی خبر داد و گفت: تا کنون هیچ مشکلی در خصوص اخذ رأی در حوزه های انتخابیه مشهد و کلات گزارش نشده است.

رضا منصوری ادامه داد: مردم با حضور چشمگیر خود بار دیگر حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی به جهانیان اعلام کردند.

گفتنی است استاندار خراسان رضوی به همراه مدیر کل آموزش و پرورش استان و فرماندار مشهد در مسجد فقیه سبزاوری رأی خود را به صندوق انداختند.

استاندار خراسان رضوی پس از آن از شعب ۵۴ و ۵۵ اخذ رای مشهد بازدید کرد.