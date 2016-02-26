طراحی مدلی برای گفتمان سازی نقشه جامع علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه جامع علمی کشور از سال ۸۵ بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر وجود نقشه راه برای حوزه علم و فناوری کشور به مرحله اجرا درآمد.

آن زمان شورای انقلاب فرهنگی با همکاری دستگاه های ذیربط پیش نویس های نقشه را تهیه و تلفیق کرده و در سال ۸۹ این نقشه جامع مصوب و ابلاغ شد.

نقشه جامع علمی شامل مبانی، اهداف، سیاست‌ها، راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور است.

مقام معظم رهبری در دیدار با دانشگاهیان به ضرورت «عملیاتی شدن نقشه جامع علمی کشور» تاکید کرده و گفتند: قدم اول در عملیاتی شدن این سند مهم گفتمان سازی آن است، همانگونه که بحث «پیشرفت علمی کشور» بصورت یک گفتمان رایج درآمد و تبدیل به یک جریان عملی شد، درخصوص نقشه جامع علمی نیز لازم است اساتید و مدیران و دانشجویان دانشگاههای کشور از جزئیات این نقشه آگاه شوند و نقشه جامع علمی بصورت یک «گفتمان پذیرفته شده»، درآید.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات در راستای گفتمان سازی نقشه جامع علمی کشور گفت: رهبر معظم انقلاب به درستی تشخیص دادند، این یکی از ضعف های ما بود.

وی ادامه داد: به علت حجم زیاد کارها و به علت علاقه ای که همکاران ما در ستاد نقشه جامع علمی کشور به درست انجام شدن سیاست گذاری و اجرای سیاست ها و مصوبات داشتند بیشتر روی این مسایل متمرکز شده بودند.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشورافزود: بعد از مطالبه مقام معظم رهبری، در راستای گفتمان سازی نقشه جامع علمی کشور برنامه هایی داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک مدلی برای ایجاد این گفتمان طراحی شده و حتی هماهنگی هایی نیز با صداو سیما در حال انجام است تا چهارچوب اصلی آن در ستاد نقشه به تصویب برسد و سپس موضوع را به سمت اجرایی شدن پیش بریم.