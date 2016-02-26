تخلف انتخاباتی چشمگیری تاکنون در استان کرمانشاه گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله عزیزی پیش از ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات راس ساعت ۸ امروز در استان کرمانشاه آغاز و با توجه به رصد فضای انتخاباتی در سطح شهرستان های استان مشارکت مردم نسبت به دوره قبل بیشتر شده است.

دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه افزود: تاکنون تخلفات انتخاباتی چشمگیری در سطح استان مشاهده نشده و مشکل خاصی تا این لحظه نداشتیم و اوضاع خوب و آرامی در شعب حاکم است.

حجت الاسلام عزیزی در خصوص سامانه سهبا گفت: این سامانه برای سه بخش طراحی شده که شامل هر شهروند یک بازرس است و در این زمینه سامانه ۳۰۰۰۶۷۶ برای مردم در نظر گرفته شده که گزارشات مورد نظر مردم از طریق این سامانه به وزارت کشور ارسال می شود.

وی ادامه داد: بخش دوم سامانه مربوط به تضمین حقوق نامزدها است بدین صورت که اگر هر کدام از کاندیداها در خبرگان و مجلس شورای اسلامی احساس کردند که حقی از آنان ضایع شده می توانند از طریق این سامانه به وزارت کشور مورد را اطلاع دهند.

حجت الاسلام عزیزی با اشاره به فعالیت ۱۶۰۰ بازرس و سربازرس در شعب سراسر استان کرمانشاه در این دوره از انتخابات گفت: در هیچ دوره ای مانند امثال انتخابات به این ظرافت برگزار نشده است و جای خوشحالی دارد.

این مسئول افزود: در هر شعبه اخذ رای در استان کرمانشاه یک بازرس و به ازای هر ۱۰ تا ۲۰ شعبه نیز یک سربازرس حضور دارد و کار نظارت و رصد فضای انتخابات را انجام می دهند و برای جلوگیری از هرگونه تخلف نیز یک ناظر بر منظور در نظر گرفتیم که بر فعالیت بازرسان نیز نظارت شود.

حجت الاسلام عزیزی تصریح کرد: تاکنون تخلفات چشمگیری که منع قانونی داشته باشد به ما گزارش نشده و همه تلاش ما این است که مر قانون اجرا شود.

