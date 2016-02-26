آمار انصرافی های یزد به ۴۷ نفر رسید/۵۵ نفر در معرض انتخاب

محمدعلی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از تعیین صلاحیت ها و اعلام نتایج رد و تایید صلاحیت ها، در حوزه های انتخابیه ۱۰۲ کاندیدا در چهار حوزه انتخابیه به مردم معرفی شدند.

وی عنوان کرد: انصراف کاندیداها به تدریج آغاز شد و تا این لحظه ۴۷ نفر انصراف داده اند و ۵۵ نفر دیگر در این میدان رقابتی باقی مانده اند.

طالبی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه اردکان چهار کاندیدا و در حوزه انتخابیه تفت شامل شهرستان های تفت و میبد، ۱۲ کاندیدای دیگر باقی مانده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه مهریز شامل شهرستان های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز، ۱۵ نفر و در حوزه انتخابیه یزد شامل شهرستان های یزد و اشکذر، ۲۴ نفر به ادامه رقابت می پردازند.

وی عنوان کرد: احتمال انصراف همچنان وجود دارد که در صورت انصراف، نام افراد از فهرست نصب شده در شعب اخذ رای حذف خواهد شد.

طالبی در مورد مجلس خبرگان رهبری نیز اظهار داشت: در استان یزد در مجموع ۱۱ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد سه نفر تایید صلاحیت شدند و از میان آنها یک نفر از این حوزه انتخابیه انصراف داد و هم اکنون رقابت میان دو نفر دیگر باقی است.