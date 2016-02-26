سرهنگ فرامرز به گذر گفت: با راه‌اندازی قرارگاه امنیت انتخابات در ستادنیروی انتظامی استان همدان، امنیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بطور مطلوب فراهم شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان همدان از بکار گیری ۸۰۰۰ عوامل انتظامی برای برقراری نظم و امنیت روز انتخابات گزارش داد و گفت: وظیفه نیروی انتظامی تأمین امنیت انتخابات در همه حوزه‌ها است.

سرهنگ به گذر گفت: با راه اندازی قرارگاه امام علی(ع) در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی قبل از آغاز رسمی انتخابات، تبلیغات انتخابات، امنیت نشست‌ها و تبلیغات انتخابات تامین شد و پس از آن امروز و در زمان اخذ رأی و تا پایان آن این قرارگاه وظیفه تامین امنیت انتخابات را به‌صورت کامل دارد.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی با بکار گیری ظرفیت های درون‌سازمانی خود و همکاری و تعامل با ستاد انتخابات استان و دیگر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نیروهای مسلح قرارگاه تأمین امنیت انتخابات را تشکیل داده است.