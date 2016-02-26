انتخابات جشن سیاسی ملی است/ صدور پیام اقتدار ملی به دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل با حضور در مسجد لرزاده تهران آراء خود را به صندوق رأی انداخت و پس از آن در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص پیام حضور پرشور مردم در انتخابات برای جهانیان اظهار داشت: انتخابات را یک جشن سیاسی ملی می‌دانم؛ یعنی همه ملت در یک جشن سیاسی بزرگ شرکت می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: حضور مردم برای همبستگی ملی، افزایش عزت و اقتدار ملی ضروری است و پیام بسیار خوبی را به دنیا می دهد. تنها کافی است که بدانیم در چند ماه گذشته در یکی از کشورهای منطقه که جمعیت آن نزدیک به جمعیت ایران است، انتخابات برگزار شد و در مرحله اول آن تنها ۲ درصد ملت آن کشور شرکت کردند.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهید بفهمید که مردم‌سالاری دینی در ایران چه کرده است، حضور مردم ایران را با یک کشور مسلمان منطقه که تحت تسلط آمریکا است، مقایسه کنید، اظهار کرد: این تفاوت مردم‌سالاری دینی در ایران و جاهای دیگر است.

حدادعادل در ادامه تصریح کرد: به نتیجه این انتخابات خوش‌بینم و اطمینان دارم که ملت ایران با همان عزم، اراده و بصیرت همیشگی خود در راه امام(ره) و پشت سر مقام معظم رهبری، راه خود را ادامه خواهند داد.