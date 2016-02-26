مردم شهرستان تاکستان در خلق حماسه انتخابات سهیم می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری دقایقی قبل با حضور در یکی از صندوق های مستقر در شهر تاکستان رای خود را به صندوق انداخت.

حیدری در هنگام انداختن رای خود به صندوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای جمع آوری آرا مردم این شهرستان نمایندگان شورای نگهبان، فرمانداری، بازرسی در محل های اخذ رای استقرار پیدا کرده اند و شعبه های تعیین شده به موقع آماده رای گیری شدند.



وی افزود: کار جمع آوری آرا در ۱۷۱ شعبه در مرکز اصلی و سه حوزه فرعی شهرستان تاکستان انجام می شود و از مردم درخواست می کنیم همانطوری که فعالانه در صحنه انتخابات حضور پیدا کردند، به فرمایش مقام معظم رهبری رای دادن را همانند نماز در اول وقت بجای آورند.

فرماندار تاکستان بیان کرد: از لحاظ قانونی هم با توجه به شلوغی ساعات پایانی و اینکه ممکن است اخذ رای تمدید نشود از مردم انتظار داریم در ساعات اولیه اقدام به رای دادن کنند تا هم ما را در جمع بندی سریع آرا و اعلام نتیجه کمک کنند و هم خودشان با صفهای طولانی مواجه نشوند.



حیدری بیان کرد: با استقبالی که مردم از ساعات اولیه رای گیری نشان داده اند به نظر می رسد مانند مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شاهد حضور باشکوه مردم در این انتخابات هم باشیم و حماسه ۲۲ بهمن تکمیل شود.

فرماندار تاکستان تصریح کرد: شهرستان تاکستان بیش از ۱۸۰ هزار نفر جمعیت دارد و واجدان شرایط آن از میان ۱۰ نفر داوطلب یک نفر را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند کرد.