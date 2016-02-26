خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه کازرونی: امروز، دیگر تیک تاک ثانیه‌ها نیز در خود مفهومی شیرین نهفته دارد، هر نوای عقربه‌شمار ساعت گویی با تپش قلب منتظر ملت ایران هم‌نوا شده است، مردمی که در لحظه‌های تلخ و شیرین این انقلاب همواره یاور وفادار نظام و سرسپرده ولایت‌فقیه بوده‌اند و با هیچ مشکل و یا بحرانی از پا نشسته‌اند؛ ملتی که در لحظه‌های سخت جنگ تحمیلی جوانان رشید خود را به میدان دفاع از باورهای خویش، دین و میهن خود روانه کردند و مادرانی که زینب‌گونه، تن بی‌جان جگرگوشه‌های خود را بر دستان بی‌جان اما استوار از نور ایمان تشییع کردند؛ و چه بسیار پدر و مادرهایی که پس از انتظاری سخت طاقت‌فرسا و طولانی به جای قامت بلند و زیبای جوانان خود قنداقه‌های کوچکی از ذره‌های به خون آغشته فرزندان خود را تحویل گرفتند.

همین مادران و همین پدران که روزی از عمق باور خویش انقلاب را برگزیدند و در طول ۳۴ سال با همه وجود و با نثار جان به عنوان مهم‌ترین دارایی خود و نزدیکان خویش از آرمان‌های انقلابی خود دفاع و از نام میهن پاسداری کردند امروز با قامت خمیده و صورتی چروک اما نورانی از عشق به نظام، تکیه زده بر عصا یا با همراهی نوه‌ها و فرزندان خویش گام در میدان افتخارآفرین انتخابات می‌گذارند.

حضور پرشور جوانان و نوجوانان به ویژه رای‌اولی‌ها چهره انتخابات امسال را پرشعف ساخته است چراکه این بار نسل چهارم انقلاب آمده‌ا‌ند تا اثبات کنند وفاداری خود به آرمان‌های نظام و ولایت‌فقیه را در مکتب فکری والدین خود آموخته‌اند.

انعکاس حضور در صحنه‌های دفاع از انقلاب در چشمان کودکان خردسال

در این میان صدای بازی‌های کودکانه و شیطنت‌های کودکان خردسالی که دست در دست پدر و مادر خود در میدان انتخابات حضور یافته‌اند نشاط خاصی به حوزه‌های انتخاباتی می‌بخشد؛ گویی چشمان زلال این کودکان خردسال با الگوگیری از حضور پرشور والدینشان امید به آینده روشن و تکرار حماسه‌های انتخابتی سال‌های آینده را در خود انعکاس می‌دهند.

در برخی حوزه‌های انتخاباتی اصفهان مانند میدان امام (ره) و پل خواجو از همان ساعات ابتدایی زمان رای‌گیری صفوف انتظار بسیار طولانی تشکیل شده است و مردم نیز از این فرصت برای گپ و گفت‌های صمیمانه درباره ویژگی‌های کاندیدای اصلح و یا حتی مشکلاتی که کاندیداها باید به آن توجه کنند استفاده می‌کنند در حالیکه که کودکان آنها خر چند یک‌بار دست والدین خود را رها کرده و مشغول بازی در همان حوالی می‌شوند.

کودک شش ساله‌ای که دست در دست پدر خود در صف بسیار طولانی رأی در میدان امام خمینی(ره) ایستاده است، می‌گوید: با بابا برای رأی دادن آمدم‌؛ من هم می‌خواهم رأی بدهم.

در این حال پدرش در گوش وی چیزی زمزمه می‌کند و کودک دست‌هایش را تا جایی که می‌تواند از هم می‌گشاید و می‌گوید: البته وقتی این اندازه بزرگ شدم، سپس شادمانه می‌خندد و برای ادامه بازی به طرف هم سن و سالانش می‌دود.

مجید قانعی‌زاده پدر کودک در حالیکه با چشم مراقب فرزندش است به خبرنگار مهر می‌گوید: صبح زود که در حال لباس پوشیدن بودم «یکتا» فرزندم نیز از خواب بیدار شد و اصرار داشت که با من به پای صندوق‌ رأی بیاید.

وی در ادامه در ارتباط با انگیزه خود برای حضور در این انتخابات ابراز داشت: حضور مردم در هر نوع انتخاباتی که در کشور ما برگزار می‌شود دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ زمانی پدران و مادران ما با عشق و به امید زندگی در یک کشور اسلامی برای برپایی این انقلاب مجاهدت‌ها کردند تا جمهوری اسلامی ایران به ثمر رسید.

قانعی‌زاده تاکید می‌کند: درخت این انقلاب با نثار خون صدها شهید جان گرفته است، این ایثارها مختص به زمان انقلاب نبوده است، بلکه پس از آن نیز هم دفاع مقدس و حتی پس از آن برای حراست از میهن خون‌های بسیاری بر زمین ریخته شده است و مجاهدت و ایثارهای فراوانی در قالب مقاومت در برابر تحریم‌ها و تحمل مشکلات اقتصادی و یا موارد دیگر شکل گرفته است.

حضور در صحنه برای حراست از ارزش‌های انقلاب اسلامی

وی ادامه داد: نام جمهوری اسلامی مردم‌سالاری دینی را بر پیشانی نوشت خود دارد و این یعنی حضور مردم در تمام صحنه‌ها و اثرگذاری آنها در بخش‌های مختلف ارتقای نظام؛ طبیعی است که با این حجم از آگاهی، هر ایرانی وظیفه خود می‌داند که در پای صندوق‌های رأی حاضر شود چرا که این حضور حراست از ثمره‌ای را به دنبال دارد که برای آن خون دلها خورده‌ایم.

این شهروند اصفهانی تاکید می‌کند: همین پیرمردان و پیرزنانی که امروز به سختی بر روی پای خویش ایستاده‌اند اما میدان انتخابات را خالی نمی‌کنند روزی صف اول انقلاب بوده‌ا‌ند و امروز برای پاسداری از ارزش‌های خود حماسه‌ حضور را رقم زده‌اند.

وی تصریح می‌کند: ولایت‌فقیه نیز یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ همه ما گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستیم و ایشان به همه امر فرمودند که از هر قشر و با هر سلیقه‌ای در انتخابات شرکت کنند، ما نیز مطیع امر رهبر انقلاب هستیم.

این رنگ، این نشان یعنی مرگ بر مستکبران جهانی

زهرا اسلامی یکی از رای‌اولی‌های اصفهانی است که خودش برای مصاحبه اظهار تمایل می‌کند، وی که چفیه‌ای سیاهرنگ بر گردن انداخته است، انگشت سبابه جوهری خود را نشان می‌دهد و بدون هیچ مقدمه‌ای می‌گوید: این رنگ، این نشان یعنی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و تمام مستکبران جهان.

وی می‌افزاید: با همین انگشت جوهری خود بدون هیچ حرف و حرکتی چشم طمع دشمنان به کشورمان و نظام جمهوری اسلامی را کور می‌کنیم؛ می‌خواهم به دست اندرکاران آن شبکه‌های ماهواره‌ای حراف و دست اندرکاران پشت پرده آنها بگویم که من نیز با پدر،مادر، مادربزرگ و پدر بزرگ‌هایم فرقی ندارم؛ من نیز خود را مدیون این نظام و انقلاب می‌دانم، پس از حرص بمیرید.

زهرا اسلامی: نقش انگشت جوهری خود را در صفحه هفتم اسفندماه تقویم ثبت می‌کنم

وی ادامه می‌دهد: لاف‌زنی‌های بیهوده شما درباره این مردم سرانجام خوبی ندارد؛ صدای ناهنجار یاوه‌گویی و دروغ‌بافی شما در تاریخ پرعظمت جانفشانی هر ایرانی برای میهن و برای رهبر انقلاب گم و خفه خواهد شد.

زهرا در حالیکه با افتخار به انگشت سبابه خویش می‌نگرد می‌گوید، امروز اولین مهر در شناسنامه ۱۸ ساله‌ام ثبت شد، قصد دارم پس از بازگشت به خانه در صفحه هفتم اسفند تقویم، یک بار دیگر نقش انگشت جوهری خود را به یادگار ثبت کنم تا همیشه به یاد این خاطره خوب باشم، فکر می‌کنم ثبت این خاطره برای خودم و فرزندان آینده‌ام لازم است.

به هر کسی رأی ندهید؛خواهش می‌کنم با فکر و تحقیق پا به میدان بگذارید

وی چند قدمی رفته و بار دیگر برمی‌گردد و خطاب به افرادی که در صف ایستاده‌اند تاکید می‌کند: البته من پس از مشاهده این صف‌های انتظار طولانی از نمایندگان مجلس نیز انتظار عملکردی در خور این مردم با وفا را دارم؛ یادمان باشد که انتخاب اصلح در کنار این حضور پرشور برای آینده کشورمان بسیار تعیین کننده است؛ به هر کسی رأی ندهید؛ خواهش می‌کنم با فکر و تحقیق پا به میدان بگذارید.

هنوز ساعت‌ها تا پایان انتخابات پرشور هفتم اسفندماه فرصت باقی است و این صف‌های طولانی نشان می‌دهد که چقدر نام جمهوری اسلامی ایران زیبنده پرچم سبز، سفید و سرخ میهنی است که نام الله نقش بسته بر آن حکایت از ایرانی دارد که در پناه لطف خداوند از گردنه‌های سخت عبور کرده و همچنان با توکل به پروردگار و یاد و نام ائمه در پرتو هدایت ولایت‌فقیه رو به جلو راه می‌پیماید.