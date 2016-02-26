هیچ تخلف انتخاباتی گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر ناصربخت رییس ستاد انتخابات شهرستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: از ساعت ۸ صبح کار اخذ رای در ۳۵۲۸ شعبه شهر تهران و ۵۰۰ شعبه در حوزه های فرعی اسلامشهر ری و شمیرانات و پردیس در حال انجام است.

وی افزود:۳۰۰ شعبه سیار در حوزه شهر تهران کار اخذ رای را انجام می دهند که مسیر و ساعت حضور آنها مشخص شده است. اعضای شعب سیار بر مبنای ساعت و مسیر کار اخذ رای را انجام داده و در طول مسیر با حضور در شعب در امر رای گیری کمک خواهند کرد.

ناصربخت ادامه داد: از ۶۵ شعبه اخذ رای در کل کشور برای رای گیری از اقلیت های دینی کار اخذ رای از ارامنه شمال کلیمیان زرتشتیان و آشوریان انجام می شود.

ناصربخت درباره تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه عنوان کرد: تا این لحظه تصمیمی برای تعطیلی مدارس در روز شنبه گرفته نشده است.

وی دربا ه تخلفات در شعب اخذ رای خاطرنشان کرد: بازرسان هیات های نظارت و وزارت کشور و نیز نمایندگان فرماندار فضای شعب اخذ رای را رصد کرده و اگر موردی باشد با آن برخورد می کنند.

ناصربخت تاکید کرد: تا این لحظه هیچ گزارشی از تخلفات ارایه نشده است.