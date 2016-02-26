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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

رئیس ستاد انتخابات تهران در جمع خبرنگاران:

هیچ تخلف انتخاباتی گزارش نشده است

هیچ تخلف انتخاباتی گزارش نشده است

رییس ستاد انتخابات شهرستان تهران با بیان اینکه تا این لحظه هیچ گزارشی از تخلفات ارایه نشده است، گفت: تا این لحظه تصمیمی برای تعطیلی مدارس در روز شنبه گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر ناصربخت رییس ستاد انتخابات شهرستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: از ساعت ۸ صبح کار اخذ رای در ۳۵۲۸ شعبه شهر تهران و ۵۰۰ شعبه در حوزه های فرعی   اسلامشهر ری و شمیرانات و پردیس در حال انجام است.

وی افزود:۳۰۰ شعبه سیار در حوزه شهر تهران کار اخذ رای را انجام می دهند که مسیر و ساعت حضور آنها مشخص شده است. اعضای شعب سیار بر مبنای ساعت و مسیر کار اخذ رای را انجام داده و در طول مسیر با حضور در شعب در امر رای گیری کمک خواهند کرد.

ناصربخت ادامه داد: از ۶۵ شعبه اخذ رای در کل کشور برای رای گیری از اقلیت های دینی کار اخذ رای از ارامنه شمال کلیمیان زرتشتیان و آشوریان انجام می شود.

ناصربخت درباره تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه عنوان کرد: تا این لحظه تصمیمی برای تعطیلی مدارس در روز شنبه گرفته نشده است.

وی دربا ه تخلفات در شعب اخذ رای خاطرنشان کرد: بازرسان هیات های نظارت و وزارت کشور و نیز نمایندگان فرماندار فضای شعب اخذ رای را رصد کرده و اگر موردی باشد با آن برخورد می کنند.

ناصربخت تاکید کرد: تا این لحظه هیچ گزارشی از تخلفات ارایه نشده است.

کد مطلب 3566201

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