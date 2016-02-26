تخلفات انتخاباتی کاندیداها بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، افزود: حضور مردم استان زنجان در ساعات اولیه انتخابات نشان می دهد که برای بستن پیمان دیگری با رهبری آمدند.

وی اظهار کرد: مردم با این حضور پرشور خود نشان دادند که همیشه مطیع فرمان رهبری هستند.

معاون سیاسی وامنیتی استانداری زنجان گفت: مردم استان زنجان با حضور گسترده خود در انتخابات وفاداری خود ر به نظام جمهوری اسلامی و رهبری نشان می دهند.

وی گفت: حضور گسترده مردم را به فال نیک گرفته و این حضور برای توسعه و اعتلای کشور مفید خواهد بود.

شهبازی تصریح کرد: در استان زنجان براساس آخرین آمار ۸۸ نفر به رقابت می پردازند.

وی به تخلفات برخی از کاندیداها اشاره کرد و گفت: براساس قانون انتخاباتی با این کاندیداها برخورد می شود. همه تخلفات ثبت و ضبط شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندری زنجان یاد آورشد: در مرکز زنجان ۳۹ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به رقابت پرداختند.