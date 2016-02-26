به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آغاز انتخابات امروز پایگاه لبنانی النشره به پوشش این انتخابات پرداخت.
بر اساس این گزارش، این پایگاه در گزارش خود نوشت: آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ایران اولین رأی انتخابات را در صنوق های رأی انداخت.
النشره همچنین اعلام کرد: آیت الله خامنه ای پس از انداختن رأی خود در صندوق مردم ایران را به مشارکت گسترده در انتخابات دعوت کرد.
این پایگاه لبنانی به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: مشارکت مردمی گسترده در این انتخابات دشمنان ایران اسلامی را ناامید خواهد کرد.
این پایگاه لبنانی به نقل از «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت: انتخابات امروز، بررگ زرینی در تاریخ سیاسی انقلاب اسلامی خواهد بود.
النشره همچنین به نقل از ظریف ادامه داد: هرچقدر که مشارکت مردمی در انتخابات گسترده تر باشد، دشمن بیشتر می فهمد که باید با زبان احترام با ملت ایران سخن بگوید.
این پایگاه لبنانی به نقل از «هاشمی رفسنجانی» رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز نوشت: حضور گسترده مردم در انتخابات نشان دهنده آگاهی بیش از پیش آنان است.
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